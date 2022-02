De nos frères blessés : une bande-annonce saisissante pour le film avec Vincent Lacoste et Vicky Krieps

Réalisé par Hélier Cisterne, le film "De nos frères blessés" nous plonge au cœur de l'Algérie des années 50. Porté par Vincent Lacoste et Vicky Krieps, le long-métrage se dévoile dans une bande-annonce poignante.

De nos frères blessés : une histoire d'amour et d'engagement

Attendu en salle le 23 mars 2022, le film De nos frères blessés est réalisé par Hélier Cistrene. Le cinéaste à l'origine du film Vandal avec Marina Foïs et Jean-Marc Barr, sorti en 2013, fait son retour sur le grand écran avec un film bien différent. Cette fois-ci, le réalisateur raconte une belle histoire d'amour qui va très vite tourner au drame. Vincent Lacoste et Vicky Krieps y incarnent les deux principaux protagonistes, Fernand et Hélène.

Fernand Iveton a 30 ans et vit à Alger. Il est un ouvrier indépendantiste et idéaliste, rallié au FLN. Il est arrêté pour avoir déposé une bombe dans un local désaffecté de son usine. Fernand n’a tué ni blessé personne, mais risque pourtant la peine capitale. C'est à ce moment-là que la vie d’Hélène va basculer. Elle est devenue la femme d’un "traître". Cependant, elle refuse catégoriquement d'abandonner Fernand à son sort.

De nos frères blessés ©Diaphana Distribution

L'adaptation d'un roman de 2016

Le long-métrage s'inspire d'une histoire vraie et adapte librement le roman de Joseph Andras De nos frères blessés publié aux Editions Actes Sud. Dans cet ouvrage, l'écrivain tient à saluer la mémoire de Fernand Iveton. Il retrace ainsi la vie du militant communiste qui fut le seul Européen exécuté durant la Guerre d'Algérie en raison de son engagement et de ses actions auprès du FLN.

Le film vient donc plonger le public au cœur de l'Algérie des années 50. Différentes temporalités sont exposées offrant alors un voyage dans le passé et dans les souvenirs de ce couple. Rythmées par la musique, les images aux couleurs chaudes défilent, peignant le portrait d'un couple inséparable, prêt à se battre pour défendre leurs engagements.

De nos frères blessés ©Diaphana Distribution

De nos frères blessés, réalisé par Hélier Cisterne, avec Vicky Krieps, Vincent Lacoste, Maximilien Poullein, Meriem Medjkane, Norbert Ferrer, Hassen Ferhani, et Mehdi Ramdani arrive en salle le 23 mars 2022.