De Phantom of the Paradise à Star Wars : ce détail de Dark Vador qui a fait halluciner De Palma

En 1977 sortait le premier "Star Wars". Après l'avoir vu, Brian De Palma a remarqué une forte ressemblance entre Dark Vador le personnage de son film "Phantom of the Paradise", réalisé quelques années auparavant.

Phantom du Paradise, l'œuvre culte de Brian De Palma

Souvent dans sa carrière Brian De Palma a vu ses films obtenir un certain succès après coup. Ce fut notamment le cas de Phantom of the Paradise, très peu vu à sa sortie en 1974 mais qui gagna par la suite un statut de film culte. Réinterprétation du Fantôme de l'Opéra dans le milieu du glam-rock des années 1970, le long-métrage a été imaginé par le réalisateur après avoir entendu dans un ascenseur une version muzak d'une chanson des Beatles. Le cinéaste s'est alors emparé de cette idée qu'on puisse prendre une œuvre magnifique et la dénaturer pour en faire un produit. C'est ce qu'il se passe dans le film pour Winslow Leach, un compositeur naïf qui va voir le puissant Swan, propriétaire de la maison de disques Death Records, lui voler sa musique.

Défiguré après un accident, Winslow va devenir le Phantom du Paradise, le nouveau club de Swan. C'est dans ces lieux qu'il va d'abord tenter de se venger, avant d'être à nouveau manipulé par Swan qui parvient à le convaincre d'écrire de nouvelles chansons pour la belle chanteuse, Phoenix.

Phantom of the Paradise ©20th Century Fox

Avec Phantom of the Paradise Brian De Palma propose comme toujours une œuvre très visuelle, à la fois tragique et burlesque. Dedans, Paul Williams excelle en cynique Swan, tandis que Jessica Harper se révèle dans le rôle de Phoenix. Mais surtout, on retient la géniale performance de William Finley qui porte le film derrière le masque et le costume du Phantom. Justement, le comédien était revenu sur cette tenue à l'occasion d'un bonus réalisé pour le DVD du film. Il y expliquait que son personnage avait influencé ni plus ni moins que... Dark Vador ! Et plus particulièrement l'armure du Seigneur Sith.

Une ressemblance frappante avec Dark Vador

En effet, dans Star Wars, Dark Vador porte une armure et un masque qui lui ont permis de rester en vie malgré ses blessures à la fin de l'épisode 3. C'est grâce à ce mécanisme qu'il peut respirer et s'exprimer avec cette voix et ce souffle désormais mythique. Mais, justement, c'est aussi le cas de Winslow dans Phantom of the Paradise. Lui aussi n'a plus l'usage de sa voix après son accident. Mais Swan lui fabrique une "boîte à sons" qui permet de retrouver un semblant de voix.

Alors, quand La Guerre des étoiles est sorti trois ans plus tard, Brian De Palma a tout de suite remarqué la ressemblance. Et il l'a fait savoir à George Lucas.

Quand Brian a vu La Guerre des étoiles, il a dit à George : "C'est quoi ça ? Vador m'a piqué ma boîte à sons !". George a rigolé et il a dit : "En tout cas, elle est noire." Vador ressemble beaucoup au Phantom. Sauf qu'il est plus grand et plus imposant. Mais je crois qu'il s'est inspiré du Phantom... Un petit peu. La boîte est en tout cas très Dark Vador.

Dark Vador - Star Wars épisode 4 ©LucasFilm

Une anecdote amusante racontée par William Finley. Comme on le sait, Brian De Palma et George Lucas se connaissent bien et son amis. Les deux cinéastes ont donc dû rire ensemble de ce léger "plagiat". Ce ne fut, par contre, pas le cas avec Jean-Claude Mézières dont les bandes dessinées ont plus qu'inspiré les décors et costumes de Star Wars.