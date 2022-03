Deadpool 2 : pourquoi la scène post-générique a-t-elle été modifiée au dernier moment ?

Les films sur Deadpool se sont toujours distingués par leur folie et leur sens de l'irrévérence. À l'image du personnage, ils détonnent par rapport aux autres production dans le genre. Le second opus aurait pu nous proposer une scène post-générique différente de ce qu'elle l'on connaît.

Deadpool : Ryan Reynolds s'éclate chez Marvel

Loin des grandes manoeuvres du MCU, Deadpool a décroché son adaptation grâce à la Fox. Tant mieux, dirons-nous, car on n'imaginait pas Disney devoir introduire une figure aussi violente et malpolie.

Il faudra pourtant bien s'en servir maintenant que ses droits ont été récupérés et que deux succès ont déjà prouvé que le public l'aimait. Sur le plan comptable, ils ont cumulé plus de 1.5 milliard de dollars au box-office mondial. Ces dernières années, plusieurs exemples ont démontré que l'on pouvait adapter des comics tout en délivrant des longs-métrages interdits aux plus jeunes - chose que Disney veut éviter.

Deadpool (Ryan Reynolds) - Deadpool ©Twentieth Century Fox

Sous la combinaison rouge se trouve Ryan Reynolds, qui incarne à merveille ce personnage insolent et turbulent. Avant Deadpool, il y a Wade Wilson, un mercenaire qui accepte de participer à un programme expérimental. Cet épisode tourne mal et il s'en sort néanmoins avec des super-pouvoirs.

Dans le second opus, on le retrouve en compagnie de la X-Force, une équipe formée avec d'autres personnages atypiques. L'histoire se termine plutôt mal puisque le héros perd son amour, Vanessa, lors de l'affrontement final.

Une scène post-générique modifiée au dernier moment

Du moins, c'est ce que l'on croit avant qu'une scène post-générique (ci-dessous) ne vienne tempérer tout ça. On y voit dedans Deadpool qui parvient à remonter dans le temps grâce à la montre de Cable et parvient à sauver celle qu'il aime.

Ce n'est pas tout puisque quelques gags sont distillés au même moment et notamment un avec un bébé Hitler...

Cependant, cette scène post-générique aurait pu être différente.

Dans une interview pour Syfy, Morena Baccarin explique en effet que Vanessa devait mourir pour de bon dans la première version du film. Lors des projections tests, le public a mal pris cet élément et le studio a décidé de réagir pour ne pas s'exposer à de mauvais retours.

Des reshoots ont donc été organisés à la dernière minute afin d'ajouter le retour de Vanessa. Il y a maintenant de fortes chances pour qu'elle soit présente dans le troisième épisode qui sera réalisé par Shawn Levy.

Cette anecdote questionne néanmoins sur le fonctionnement d'Hollywood et sur la façon dont les films sont modulables en pleine conception pour éviter de bousculer l'audience.