Deadpool 3 : c'est officiel, le film est enfin en développement chez Disney

Porté disparu depuis le rachat de la Fox par Disney, Deadpool était attendu par le public pour un troisième opus. Le studio, embêté par le caractère irrévérencieux du personnage, a l'air d'avoir tâtonné avant de statuer sur son retour. Que l'on se rassure : le film est désormais en développement.

Deadpool 3 s'est fait attendre

Lorsque Disney est parvenu à trouver un accord avec la Fox pour récupérer ses actifs contre plus de 70 milliards de dollars, c'était une bonne nouvelle pour le futur du Marvel Cinematic Universe. Parce que le studio détenait les droits des X-Men, des 4 Fantastiques et de Deadpool. Disney allait bien finir par avoir l'envie d'introduire tout ce beau monde (ou une partie) dans l'univers étendu. La fin de l'arc Avengers est le moment parfait pour lancer des nouvelles histoires et des personnages. C'est ce qui va être fait. Mais toujours rien à propos de ceux que l'on vient de citer.

Un problème de taille se pose pour Deadpool, qui est un anti-héros avec pas mal de travers inadaptés à un spectacle pour le grand public. Ce public que la maison de Mickey vise pour toutes ses productions. La firme freine toujours des quatre fers quand il faut aborder des univers violents. Mais les deux films Deadpool ont respectivement rapporté 782 et 785 millions de dollars. Tout est en place pour qu'un troisième opus voit le jour, avec encore un déluge de billets à l'arrivée. Disons plutôt que tout serait en place... Sans Disney. Comment respecter le style de Deadpool sans le dénaturer pour éviter un Rated R que l'on associe par nature à son image ?

Deux scénaristes enrôlées et un Ryan Reynolds toujours présent

Deadline nous apprend que les grandes manoeuvres viennent de commencer pour Deadpool 3 ! Les soeurs Wendy et Lizzie Molyneux ont été engagées pour rédiger le script, avec bien entendu Ryan Reynolds pour reprendre un rôle qui lui va comme un gant. C'est les scénaristes qui sont sorties gagnantes des multiples entretiens de ces derniers mois avec l'acteur et le studio. Elles sont connues principalement pour la série d'animation Bob's Burger.

On avait absolument aucune inquiétude à propos d'un retour de Ryan Reynolds. Là où pour X-Men et les 4 Fantastiques, il est fort probable que les précédentes incarnations soient abandonnées. Le média américain note que Deadpool 3 devrait aussi préserver son ton habituel avec un classement Rated R qui n'est pas du tout à exclure. Pour la mise en scène, le nom de David Leitch (le responsable du second film) est évoqué mais pas le moindre deal n'est signé.

Tous ces éléments prouvent que l'on va s'inscrire dans la continuité de ce qui a été fait avec la Fox. Pour négliger le MCU ? Aucune précision n'indique, à l'heure actuelle, que Deadpool 3 fera partie de l'univers étendu. Tout est déjà tellement cadré pour les prochaines années qu'on ne voit pas où il aurait sa place. Disney va sûrement s'occuper de son cas à part, sans le mêler aux autres héros. Son style brut de décoffrage fait qu'il n'est pas évident à inclure dans une dynamique de groupe - autre que la X-Force, dont on espère le retour.

Depuis le lancement de l'univers, tous les films ont été pensés pour faire grandir le MCU. Pas une seule fois le studio n'a dérogé à cette règle. Cette suite sera vraisemblablement distribuée sous la bannière 20th Century Studios - c'est ainsi qu'a été renommée la Fox après l'achat. Une place toute trouvée pour ne pas faire l'impasse sur le si précieux Rated R.