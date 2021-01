Deadpool 3 : de quelle manière le personnage peut-il être intégré au MCU ?

C'est officiel ! Marvel Studios prépare un film Deadpool 3 intégré au Marvel Cinematic Universe (MCU) et classé R. Reste maintenant à savoir de quelle manière le mercenaire décérébré va-t-il rejoindre l'univers connecté Marvel.

Comment Deadpool va-t-il être intégré au MCU ?

Pour voir Deadpool au cinéma, il faut remonter à 2009, et le premier film en solo du mutant griffu X-Men Origins : Wolverine. À cette époque, c'est déjà Ryan Reynolds qui tient le rôle. Mais l'écriture du personnage, et sa représentation sont un taulé général. Les fans crient au scandale. Et on peut les comprendre. Deadpool avec la bouche cousue, qui se téléporte et tire des rayons de ses yeux, on se demande encore comment ça a pu arriver...

Wade Wilson (Ryan Reynolds) - Deadpool ©20th Century Fox

Après cet échec, Ryan Reynolds s'est battu pendant des années avec la 20th Century Fox pour ramener le personnage dans son propre film en solo. Après de (trop) nombreuses négociations, le studio a fini par craquer et a donné son feu vert. En 2016, Tim Miller réalise Deadpool, dans lequel le comédien reprend son rôle. Le film s'avère être un succès critique et populaire et rapporte plus de 782 millions de dollars au box-office (pour un budget de 58 millions). La classification R (interdit aux mineurs de moins de 17 ans non accompagnés aux USA) plaît énormément aux fans qui en redemandent. En 2018, David Leitch réalise Deadpool 2, dans la veine directe du premier film. Maintenant, c'est à Marvel Studios qu'il incombe de perpétuer le personnage dans un troisième film, toujours classé R.

C'est la grande question. Comment Marvel Studios va intégrer Deadpool au reste de l'univers ? Comment justifier l'arrivée du mercenaire en collants rouges dans le MCU ? Deadpool va faire office de test. C'est sans doute le premier des héros estampillés 20th Century Fox qui va rejoindre les rangs du MCU. Plusieurs hypothèses s'offrent à nous.

Le multivers ou le voyage temporel

La plus probable concerne l'utilisation des multivers. Cet élément des comics est très à la mode en ce moment dans le MCU. Abordé dans Avengers : Endgame, ils vont être développés dans WandaVision et Loki pour être au centre des films Spider-Man 3 et Doctor Strange 2. Le multivers est sans doute le moyen le plus simple et le plus logique d'intégrer Deadpool au MCU. Le personnage pourrait même rejoindre les rangs de Spider-Man 3. Le temps d'un caméo bien senti pour le ramener dans l'univers central avant son troisième film en solo. Et puis, dans les comics, Spidey et Deadpool entretiennent une relation toute particulière. Ainsi, Deadpool, à l'instar d'Electro, du Doctor Octopus ou encore des anciens Spider-Men, pourrait se retrouver dans l'intrigue de Spider-Man 3, à cause des événements causés par La Sorcière Rouge. Mais contrairement aux autres personnages qui devraient logiquement réintégrer leur monde respectif pendant le film, Wade Wilson resterait avec ses amis du MCU.

Deadpool ©Marvel Comics

Autre possibilité : les voyages temporels. Ces derniers ont également été abordés dans Avengers : Endgame, mais également dans Deadpool 2. Dans le film de David Leitchn, Cable utilise cette technologie pour sauver sa famille en tentant de tuer le futur meurtrier de cette dernière. Il remonte le temps à l'époque de Deadpool pour faire son acte vengeur. Le mercenaire pourrait totalement utiliser cette technique pour rejoindre les Avengers, comme le laisse suggérer la scène post générique du film, à travers laquelle le justicier remonte le temps et l'espace pour changer sa propre timeline.

Les films Deadpool seraient réintégrés dans le MCU

C'est la méthode pas prise de tête. Kevin Feige, le grand patron de Marvel Studios, peut très bien décider que Deadpool et Deadpool 2 ne sont finalement pas dans le MCU. Aujourd'hui, rien ne l'empêche de rendre les deux premiers films canons. Tous les personnages abordés appartiennent maintenant à Marvel Studios. Ce serait un moyen simple et efficace d'introduire le personnage dans le MCU. Surtout que Deadpool ne rate pas une occasion de faire des références au MCU dans ses propres films. Que ce soit à Thanos ou au Soldat de l'Hiver. De même, le final du premier Deadpool se déroule sur l'épave de l'hélicoptère du S.H.I.E.L.D. Quant aux colliers annihilateurs de pouvoirs mutants dans Deadpool 2, ils ressemblent étrangement à ceux employés dans Captain America : Civil War dans la scène de la prison du Raft. Quelques éléments se sont donc déjà glissés pour préparer cette arrivée...

Une version différente du personnage

Deadpool ©Marvel Comics

C'est la version douce. Marvel Studios décide de refondre le personnage et de lui offrir de nouvelles origines. Seul Ryan Reynolds reste, mais le personnage est différent, et n'est pas la même incarnation que par le passé. C'est ce que Marvel Studios a déjà fait avec J. Jonah Jameson. Le rédacteur en chef du Daily Bugle, personnage secondaire emblématique de la trilogie Spider-Man de Sam Raimi est en effet revenu dans Spider-Man : Far From Home, toujours incarné par J.K. Simmons. Pour autant, ce n'est pas exactement le même personnage, mais une autre représentation. Un personnage déjà existant, réadapté au MCU en somme. Et Kevin Feige compte peut-être faire la même chose avec Deadpool.

Parce que Deadpool l'a décidé

S'il y a bien un personnage avec lequel on peut prendre d'énormes libertés, c'est Deadpool. Ce dernier a la capacité de briser le quatrième mur. Il peut parler aux lecteurs, aux spectateurs, aux autres super-héros. Il a conscience d'être dans un comics, dans une série ou dans un film.

Deadpool peut même communiquer directement avec ses auteurs. En gros, il peut à peu près tout faire. Il peut mourir, il connaît les identités secrètes de tout le monde, il sait tout de son univers. Et avec ses connaissances, le justicier peut facilement changer de réalité, changer de lieu et changer d'époque par n'importe quel moyen. Ça permet de lui donner une énorme liberté créative, et beaucoup de facilités scénaristiques. Ainsi, Deadpool peut aussi tout simplement se ramener dans le MCU en ouvrant une porte, avec un simple bonjour de la main, sans réellement avoir besoin de plus amples explications. Il peut simplement s'intégrer de lui même dans le MCU. Juste, parce qu'il l'a décidé !