Deadpool 3 : Hugh Jackman fait une demande particulière à Ryan Reynolds

La guerre amicale entre Ryan Reynolds et Hugh Jackman a une nouvelle bataille. Les deux comédiens s'envoient des pics plein d'humour sur les réseaux sociaux depuis des années. Un nouvel épisode de cette bromance vient de tomber.

Ryan Reynolds et Hugh Jackman : une amitié indestructible

Ryan Reynolds et Hugh Jackman entretiennent une amitié depuis de nombreuses années maintenant. Le premier incarne Deadpool depuis X-Men : Origins Wolverine, le second a campé Wolverine pendant presque vingt ans, du premier X-Men à l'excellent Logan. Les deux mutants emblématiques ne se sont croisés qu'à une seule occasion, dans l'oubliable film de Gavin Hood. Depuis, les fans ne cessent de réclamer un nouveau crossover entre les deux protagonistes. Ça fait des années que Ryan Reynolds tente de convaincre son collègue de revenir dans la peau du mutant griffu une dernière fois pour offrir aux fans cette rencontre tant attendue. Mais Hugh Jackman a raccroché les griffes et refuse de reprendre le rôle de Logan malgré l'insistance de Ryan Reynolds...

Ryan Reynolds et Hugh Jackman ©joliebobine.fr

Au cours du temps, les deux acteurs se sont lancés dans une guerre amicale à travers les réseaux sociaux. Les deux artistes s'envoient régulièrement des vannes, généralement autour de ce sujet brûlant. Souvent, l'initiative vient de Reynolds qui cherche à convaincre son ami de reprendre du service pour confronter Deadpool et Wolverine. Mais cette fois, le rapport de force est inversé, puisque c'est Hugh Jackman qui exige un caméo de Wolverine dans Deadpool 3.

Un caméo de Wolverine dans Deadpool 3 ?

Hugh Jackman a un nouveau message pour Ryan Reynolds. Accompagné du policier John Dobkowski de la New York City Parks Enforcement Patrol, Hugh Jackman a menacé son ami. En effet, l'interprète de Wolverine a exigé de Ryan Reynolds que le mutant griffu apparaisse dans Deadpool 3. Sinon, l'officier Dobkowski va lui dresser une amande. Sur son compte Instagram, Hugh Jackman a de nouveau lancé de l'huile sur le feu :

Dans cette courte vidéo, Hugh Jackan présente à ses abonnés l'agent Dobkowski. Il dit à l'officier de répéter à Ryan Reynolds ce qu'il venait de lui dire hors caméra. Comme l'explique le policier, Ryan Reynolds recevra une amande s'il ne parvient pas à intégrer Wolverine dans Deadpool 3.

Hé Ryan. Vous devez mettre ce type dans Deadpool 3. Même si c'est pour un caméo de quelques minutes. Ce serait génial. Ce film serait tellement cool, tellement génial. Il fera exploser le box-office

, déclare l'agent devant la caméra de Hugh Jackman. Cet échange est tout simplement hilarant, et surtout très attachant. Hugh Jackman utilise ainsi un de ses fans pour pousser Ryan Reynolds à intégrer son personnage dans le prochain film Deadpool. Une première de la part du comédien qui est censé en avoir terminé avec Logan. Alors, est-ce une simple vanne, ou Hugh Jackman désire-t-il réellement apparaître dans Deadpool 3 ? L'avenir nous le dira.

Wade Wilson (Ryan Reynolds) - Deadpool ©20th Century Fox

À l'heure actuelle, on ne sait pas encore grand chose de Deadpool 3. Le long-métrage n'a pas encore de réalisateur attaché. Mais on sait néanmoins un élément très important : Deadpool 3 sera toujours classé R et fera parti du Marvel Cinematic Universe (MCU). Depuis le rachat de la Fox par Disney les personnages issus de l'univers X-Men appartiennent dorénavant à Marvel Studios. Deadpool 3 sera donc le tout premier film du MCU à être classé R. Reste maintenant à savoir dans quelle proportion Deadpool 3 sera connecté au reste du MCU. En tout cas, on espère vraiment que Wolverine fera un petit caméo dans le long-métrage. Sous peine d'une amande de l'officier Dobkowski !