Deadpool 3 : Hugh Jackman sera de retour en Wolverine !

Ryan Reynolds a publié une vidéo géniale pour les fans de l’univers Marvel. Le comédien annonce en effet « Deadpool 3 », dévoile la date de sortie du long-métrage, et promet un retour totalement inespéré de Hugh Jackman en Wolverine.

Deadpool 3 : le premier opus ancré dans le MCU

Avant de parler de la dernière vidéo de Ryan Reynolds, un petit récap de la carrière de Deadpool peut s’avérer utile. Le personnage fait sa toute première apparition dans les comics en 1991 sous la plume de Rob Liefeld. Si, au départ, le personnage est un mutant assez commun, il va évoluer au fil du temps pour devenir le mercenaire totalement décérébré qu’on connaît tous aujourd’hui.

Ryan Reynolds - Deadpool ©20th Century fox

Au cinéma, Wade Wilson est apparu à trois reprises. D’abord en 2009 aux côtés de Wolverine dans X-Men Origins : Wolverine, puis à deux reprises dans ses aventures en solitaires dans Deadpool et Deadpool 2, sortis respectivement en 2016 et en 2018. Depuis le rachat de la 20th Century Fox par Disney, la saga X-Men, et plus largement tous les mutants, appartiennent dorénavant à Marvel Studios. Quant à Deadpool, il va faire son entrée dans cet univers connecté à l’occasion de Deadpool 3, réalisé par Shawn Levy, qui sera ancré dans le Marvel Cinematic Universe.

La vidéo géniale de Ryan Reynolds

Le mardi 27 septembre, Ryan Reynolds a lâché une véritable bombe sur son compte Twitter. En effet, le comédien a diffusé une vidéo (en une d'article) d’une minute dans laquelle il aborde le sujet Deadpool 3. Et comme d’habitude avec Ryan Reynolds, cette petite séquence est hilarante.

Avec son flegme habituel, l’acteur ausculte sa préparation pour le rôle et le déroulement du processus créatif de ce Deadpool 3. Sans surprise, la vidéo tourne l’artiste en dérision. Avec son ironie légendaire, Ryan Reynolds explique qu’il est allé au plus profond de lui-même pour se redécouvrir, et surtout explorer les tréfonds du caractère de Deadpool. Tout ça pour… Rien. Il finit sa tirade, à mourir de rire au demeurant, en affirmant qu’il n’a rien trouvé, qu’il n’a rien écrit, et surtout qu’il n’a aucune idée pour ce troisième volet. Aucune ? Vraiment ?

Ryan Reynolds

C’est à ce moment précis que le raz de marée survient. Un homme passe au second plan. Et alors qu’on a des difficultés à le reconnaître Ryan Reynolds dit : « Hey Hugh, tu veux jouer Wolverine encore une fois ? ».

Eh oui, en arrière-plan, les plus observateurs pourront reconnaître Hugh Jackman, le célèbre interprète de Logan, qui passe nonchalamment et qui répond à son ami : « Oue, bien sûr Ryan ». S’en suit une séquence musicale hilarante, dans laquelle la célèbre musique I Will Always Loving You de Whitney Houston est dérivé en I Will Always Loving Hugh. Enfin, un logo Deadpool marqué des griffes de Wolverine clôture cette intervention déjà culte.

Le retour de Wolverine

Tout est passionnant dans cette vidéo : le flegme et l’humour de Ryan Reynolds, sa volonté de rappeler qu’il ne fait qu’un avec son personnage, l’apparition de Hugh Jackman, la réponse blasée de ce dernier, le regard caméra de Ryan Reynolds qui en dit plus qu’un long discours, et cette dérivation du tube de Whitney Houston. Tout est parfait !

Ce n’est pas la première fois que Ryan Reynolds tente de ramener Hugh Jackman dans le rôle de Logan. Les fans seront en tout cas ravis de pouvoir retrouver le super-héros, dont la dernière apparition remonte au film Logan (2017). Pour voir le résultat, rendez-vous dans les salles le 6 septembre 2024 !