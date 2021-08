Deadpool 3 : Kevin Feige évoque la date de sortie

Aussi turbulent qu'il soit, Deadpool a un avenir dans le Marvel Cinematic Universe. Le troisième long-métrage est en développement mais reste encore très mystérieux. Kevin Feige donne de ses nouvelles et tease doucement son arrivée dans les salles.

Deadpool prépare son introduction dans le MCU

On a eu des doutes sur l'avenir de Deadpool après le rachat de la Fox par Disney. Le personnage aura bel et bien un nouveau film qui lui sera dédié. La question, désormais, est : dans quel état va-t-on le retrouver ? L'anti-héros est connu pour être un véritable électron libre qui se fiche de la bienséance. Les deux précédents opus ont décroché le fameux Rated R aux États-Unis. Kevin Feige, le boss des studios Marvel, a confirmé que Deadpool 3 conservera ce classement et sera même inclus dans le MCU. Attendons quand même de voir comment tout ça va se matérialiser. On sait que la firme aime s'adresser au grand public et a du mal avec une violence trop explicite.

Sans surprise, Ryan Reynolds va reprendre le rôle principal, dans un scénario écrit par Wendy et Lizzie Molyneux. Rien n'est connu sur ce point. Il devra s'inscrire dans la continuité de ce qui a été fait dans les précédents films, tout en arrivant à incorporer des éléments du MCU. Néanmoins, on préfère ne pas attendre la mise en place de grandes connexions avec le reste de l'univers. La singularité de Deadpool fait qu'on a du mal à le voir se mélanger avec la plupart des autres super-héros qui vont participer aux prochaines phases.

Deadpool (Ryan Reynolds) - Deadpool ©Twentieth Century Fox

Kevin Feige tease la sortie du film

Deadpool 3 n'a toujours pas de réalisateur mais le projet avance dans les coulisses. Durant la tournée promotionnelle pour Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux, Kevin Feige a apporté un petit update sur la situation :

Nous avons . Le scénario est en train d'être écrit et Ryan travaille très dur avec nos scénaristes.

Le tournage devrait avoir lieu l'année prochaine et le film pourrait sortir au plus tôt lors de la seconde partie de 2023. Avant ça, le calendrier est déjà trop chargé. Le dernier projet à avoir une date est Les Gardiens de la Galaxie 3, attendu le 3 mai 2023. Après lui, on ne sait pas comment l'agenda va s'agencer. En plus de Deadpool 3, des films comme Blade, Les 4 Fantastiques et Captain America 4 doivent arriver - sans compter les projets sur le feu qui ne sont pas annoncés publiquement.