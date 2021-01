Deadpool 3 : le film annulé de la Fox aurait dû être un road trip avec Logan

Avant que Disney ne rachète la Fox, un film « Deadpool 3 » était prévu. Malheureusement, lorsque Disney a récupéré les droits d'exploitation des X-Men, le studio a annulé le projet pour proposer une autre version de « Deadpool 3 ». Maintenant, Ryan Reynolds dévoile des éléments de la première version avortée.

Deadpool 3 : le film aux mille questions

Après le dérapage avec X-Men Origins : Wolverine, dans lequel Ryan Reynolds campe un Deadpool détesté de tous, le comédien a repris le rôle dans son propre film. Après de nombreuses négociations, la 20th Century Fox a donné son feu vert pour lancer la production d'un film Deadpool, réalisé par Tim Miller. Heureusement pour Ryan Reynolds, le long-métrage s'est avéré être un succès critique, populaire et financier. Pour un budget de 58 millions de dollars, le film en a rapporté plus de 782 millions.

Wade Wilson (Ryan Reynolds) - Deadpool ©20th Century Fox

Face à ce succès, la Fox a lancé la production d'un deuxième opus. En 2018, David Leitch met en scène Deadpool 2, qui rapporte plus de 786 millions de dollars au box-office. Ainsi, tout allait bien pour Ryan Reynolds et son mercenaire en collants rouges. Jusqu'à ce que Disney vienne mettre son nez là-dedans, et rachète la Fox pour la modique somme de 71 milliards de dollars.

Le projet fou de la Fox

Avant que le studio ne soit racheté par Mickey, un troisième film Deadpool était évidemment prévu. À l'époque, personne ne savait de quoi parlerait ce troisième opus. Mais Ryan Reynolds s'est rendu sur son compte Twitter pour révéler certains éléments de cette intrigue annulée. L'information est à prendre avec quelques pincettes, surtout quand on connaît l'humour et l'ironie permanente du comédien. Mais il semblerait que le studio avait des projets sacrément ambitieux pour Deadpool 3 :

« Il est essentiel d'avoir des discussions ouvertes, honnêtes et saines sur la santé mentale. En retweetant #BellLetsTalk, vous pouvez faire une différence. Au cas où cela ne suffirait pas, avant que Disney n'achète la Fox, Deadpool 3 allait être un road-trip entre Deadpool et Logan. Style Rashomon. Pour de vrai. »

Rashômon est un film d'Akira Kurosawa sorti en 1952 qui raconte quatre récits différents d'un même meurtre. Véritable classique du cinéma japonais, le long-métrage permet de présenter une même intrigue sous différent angle. Si Ryan Reynolds cite le classique de Kurozawa, cela sous-entend peut-être que ce fameux road-trip évoqué dans le tweet aurait été raconté deux fois : une fois par Deadpool et une fois par Logan.

Rashômon ©Filmsonor

Mais on a un peu de mal à croire Ryan Reynolds. Après tout, ce dernier est le roi de la vanne. Et la plupart de ses tweets sont à prendre au second degré. Difficile de savoir si celui-ci déroge à la règle. Et ce, malgré son « For real », qui essaye de dissiper tout malentendu. Si on a des difficultés à croire la véracité de cette information, c'est surtout parce que Hugh Jackman a promis qu'il ne reprendrait jamais le rôle de Wolverine. Surtout après l'excellent Logan qui venait conclure la saga du mutant griffu. En tout cas, si cette information est vraie, ce Deadpool 3 aurait été le crossover ultime, et aurait offert aux fans de Marvel, le film qu'ils attendent tous.

Ces derniers vont devoir se contenter d'un autre Deadpool 3, produit par Disney cette fois. Celui-ci verra le retour de Ryan Reynolds dans la peau du personnage, pour un film classé R, inscrit dans le Marvel Cinematic Universe. Si le projet est moins excitant que celui de la Fox, il promet quand même du lourd !