Deadpool 3 : Ryan Reynolds confirme que Wolverine sera "très différent" des films X-Men

Le troisième volet de "Deadpool" verra le retour d'Hugh Jackman dans la peau de Wolverine. Sa présence bouleversera-t-elle la chronologie des films X-Men au cinéma ? Ryan Reynolds répond.

Bienvenue dans le MCU, Deadpool !

En 2009, Ryan Reynolds et son personnage de Deadpool font une première incursion dans X-Men : Origins Wolverine. Malheureusement, la sauce ne prend pas puisque l'essence de l'anti-héros n'est absolument pas respectée. On pense alors que le mercenaire le plus bavard de l'univers Marvel ne devrait plus jamais revenir dans les grandes salles. Pourtant, Ryan Reynolds se bat avec force pour mettre en chantier un film solo qui sera bien plus respectueux du personnage.

C'est ainsi qu'en 2016, ses souhaits sont exaucés avec un long-métrage totalement fou : classé R aux États-Unis (une rareté pour un film de super-héros), des séquences ultra-gores, un langage grossier, un 4ème mur constamment brisé et de l'autodérision permanente sur l'univers des X-Men. Bref, Deadpool coche toutes les cases et triomphe au box-office. Un succès qui entraine un second volet deux ans plus tard.

Deadpool avec Ryan Reynolds © 20th Century Studios

Cependant, le rachat de la 20th Century Fox par Disney bouleverse les potentielles suites de l'anti-héros. En effet, suite à cette acquisition, Marvel Studios peut officiellement intégrer les X-Men dans son univers connecté. Toutefois, que faire d'un personnage tel que Deadpool ? En effet, son côté politiquement incorrect n'est pas vraiment compatible avec l'univers lisse de Marvel/Disney. Néanmoins, les fans ont pu être rassurés : non seulement Deadpool aura droit à un troisième film mais son univers ultra-violent ne sera ni rebooté ni édulcoré. Ryan Reynolds pourra également compter sur Hugh Jackman, qui campera de nouveau le sauvage Wolverine.

Quel Wolverine dans ce troisième opus ?

La question principale que se posent les fans depuis l'annonce de l'acteur australien dans Deadpool est la suivante : aura-t-on affaire au Wolverine de la timeline des films X-Men ? Pour rappel, le mutant trouve la mort dans Logan. Hugh Jackman avait d'ailleurs annoncé que ce serait la dernière fois qu'il incarnerait le super héros.

Pourtant, il a accepté de rejouer son personnage fétiche. Pourquoi ? Il faut se souvenir que lors d'un entretien avec la radio Sirius XM, le comédien avait déclaré que son comeback ne devait pas bouleverser les évènements de la saga X-Men ainsi que la mort de Wolverine dans Logan. Par respect pour les fans et dans un esprit de cohérence, il souhaitait donc que la raison de son retour soit lié au multivers.

Logan avec Hugh Jackman © 20th Century Studios

Interrogé par ET Canada, Ryan Reynolds est également allé dans le sens de son partenaire de travail en déclarant que le Wolverine de Deadpool 3 divergera grandement de celui que l'on a connu entre 2000 et 2017 :

Nous voulions cela depuis des décennies. C'est étrangement le moment idéal. Je n'ai jamais arrêté d'essayer de le faire revenir en tant que Wolverine. Je le harcelais comme un moucheron ces dernières années (...) Je pense qu'il était prêt et excité. Ce que nous lui avons proposé était suffisamment différent du personnage qu'il connaît et qu'il a laissé derrière lui. Cela lui donne quelque chose de complètement nouveau à jouer.

Depuis, Hugh Jackman s'entraîne très dur pour retrouver la forme physique de son personnage de mutant :

La production de Deadpool 3 devrait démarrer au mois de mai 2023, pour une sortie en salles le 8 novembre 2024.