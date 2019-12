Deadpool 3 : Ryan Reynolds est déjà au travail

Vous avez aimé ? Partagez :

Deadpool est l’un des rares survivants du passage de la Fox chez Disney. L’univers barré et violent de l’anti-héros pourrait freiner la firme à Mickey mais son succès auprès du public est un assez bon argument pour continuer de l’exploiter. Ryan Reynolds donne des nouvelles du projet et annonce être en plein travail !

Récupérer les licences Marvel détenues par la Fox, c’est bien. Les exploiter correctement, c’est mieux. Tel sera le challenge de Disney pour la suite de son tentaculaire MCU et il ne peut qu’y avoir des interrogations sur Deadpool. L’anti-héros n’est en effet pas vraiment en accord avec ce qu’on trouve dans l’univers étendu car il se permet de frapper là où ça fait mal et d’employer un humour très particulier.

Disney doit avoir une certaine appréhension pour le troisième épisode car la violence dont le personnage fait preuve ne correspond pas à la charte du studio. Celle-ci est davantage orientée de façon à ce que le grand public ait accès aux films. Autant vous dire que le Rated R est très loin d’être une priorité. À quoi va donc ressembler Deadpool 3 ? Peut-on s’attendre à une version allégée en violence et humour gras ? Ou est-ce que Disney va enfin oser mettre de côté un public plus jeune afin de respecter l’identité du personnage ?

Ryan Reynolds planche sur Deadpool 3

Il est encore trop tôt pour répondre à ses questions mais les tractations ont commencé en coulisses. Lors d’une apparition dans l’émission Live With Kelly and Ryan (via Comingsoon), Ryan Reynolds a annoncé qu’il était en train de bosser sur le prochain épisode. On sait l’acteur principal très investi et il aura forcément son mot à dire dans le développement.

Nous y travaillons en ce moment avec toute l’équipe. Nous avons fini chez Marvel maintenant, ce qui est comme dans les grandes ligues tout d’un coup. C’est un peu fou. Alors oui, nous y travaillons.

L’attachement de l’acteur pour son personnage est une petite garantie pour espérer que le ton habituel sera préservé. On le voit mal renier les spécificités de Deadpool juste parce qu’il passe chez Disney. Sa capacité à troller, à se moquer et à jouer avec le second degré (quitte à exploser la quatrième mur), restera l’un des gros atouts du film. Il faudra, ensuite, voir si Deadpool a un avenir sur le long terme dans le MCU et s’il pourra se mêler aux autres héros.

Aucune date de sortie n’est encore prévue. Une sortie en 2022 paraît probable.