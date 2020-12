Deadpool 3 : Wade Wilson ne rejoindra pas le MCU

De nombreux fans espéraient que Deadpool intègre le MCU pour échanger avec les autres super-héros de la Maison des Idées. Mais ce ne sera encore pas pour tout de suite, puisque Disney semble en avoir décidé autrement.

Deadpool, un antihéros que les fans veulent voir dans le MCU

En 2016, l’un des antihéros les plus populaires de l’univers Marvel débarquait au cinéma. Réalisé par Tim Miller, Deadpool proposait une approche différente des autres films de super-héros, notamment avec le principal protagoniste qui s’adressait directement à la caméra à plusieurs reprises. L’intrigue du long-métrage raconte comment Wade Wilson, un mercenaire, décide de suivre un traitement révolutionnaire pour se débarrasser d’un cancer. Mais, trompé par ceux qui lui ont proposé cette alternative, il devient prisonnier et victime d’effets secondaires dont il n’avait pas été prévenu. Après être parvenu à s’échapper, et désormais doté de capacités qui lui permettent de guérir de pratiquement n’importe quelle blessure, Wilson prépare sa vengeance…

Porté par un Ryan Reynolds survolté dans la peau de l’antihéros, Deadpool avait fait un carton dans les salles. L’acteur canadien y donnait la réplique avec beaucoup d’humour à Morena Baccarin, alias Vanessa Carlysle, T.J. Miller, aka Weasel, Ed Skrein, l’interprète d’Ajax, Gina Carano, qui y incarnait Angel Dust, ou Brianna Hildebrand, dans le rôle de Negasonic Teenage Warhead.

Deadpool © Twentieth Century Fox / Marvel

Le gros succès du premier film dans les salles a engendré une suite, sortie en 2018. Depuis, un troisième film a fini par être officiellement annoncé. Mais après le rachat de la Fox, qui produisait les deux premiers opus, par Disney, l’un des enjeux du projet était de savoir si celui-ci verrait Wade Wilson être intégré au reste du MCU, dont il ne faisait jusqu’à maintenant pas partie. Mais la Maison des Idées vient de subtilement mettre fin aux espoirs des fans.

Deadpool laissé de côté par Disney

Le fait que Disney possède maintenant la Fox rend possible d’intégrer plusieurs autres super-héros du catalogue Marvel au MCU. Certains nouveaux projets sont ainsi en développement, comme le futur film sur Les Quatre Fantastiques qui sera mis en boîte par Jon Watts, déjà à l’œuvre sur les deux derniers Spider-Man, et qui reviendra pour le troisième.

Mais si des héros ont la faveur de Disney pour intégrer l’univers dont font entre autres partie Thor, Scarlet Witch et le Faucon, d’autres continuent pour le moment d’être laissés de côté par la firme aux grandes oreilles. Deadpool fait partie de cette catégorie, et il ne semble pas prévu que les choses changent dans un futur proche pour le personnage joué par Ryan Reynolds.

Deadpool 2 © Twentieth Century Fox / Marvel

Récemment, la firme aux grandes oreilles a profité de son Investor Day pour annoncer ses principaux projets en développement, pour parer à l’absence de la Comic Con de San Diego cette année. 61 films et séries ont ainsi été annoncés par le studio. Mais Deadpool fait partie des noms qui n’ont pas été mentionnés par le studio, malgré le fait qu’un troisième film est bel et bien en développement. Le fait que Deadpool 3 ne faisait pas partie de la liste des projets de Disney actuellement développés ne laisse pas beaucoup de doute sur sa potentielle arrivée dans le MCU. On ne devrait donc pas le voir intégrer l’univers de sitôt.

Si rien n’est définitif, les fans qui rêvent de voir l’homme au costume rouge et noir échanger avec les membres du MCU vont donc devoir s’armer de patience avant de peut-être voir l’antihéros rejoindre l’univers chapeauté par Kevin Feige. En attendant, on pourra toujours découvrir le nouveau film solo sur le personnage joué par Ryan Reynolds. Scénarisé par les sœurs Wendy et Lizzie Molyneux, il n’a pas encore de date de sortie.