Deadpool : pour fêter les 5 ans du film, Ryan Reynolds ressort une lettre hilarante

Avec deux films sortis respectivement en 2016 et en 2018, Deadpool s'est rapidement inscrit dans la pop-culture actuelle. Super-héros absolument inclassable (sa présence dans le MCU suite au rachat de la Fox par Disney est d'ailleurs un casse-tête), il fut un grand succès critique et commercial. Indissociable du personnage qui l'incarne, Ryan Reynolds a donc célébré les 5 ans du film en dévoilant sur les réseaux la lettre d'un fan ainsi que sa réponse… qui n’a jamais été postée. Du grand n'importe quoi.

Le super-héros le plus fou de cette dernière décennie

Deadpool n'était pas vraiment un super-héros méconnu du grand public. En effet, les néophytes connaissaient son humour caustique ainsi que ses relations explosives avec les autres super-héros Marvel. Il lui manquait toutefois un film à sa gloire. Bien sûr, la plupart se souvenaient de son apparition dans X-Men Origins : Wolverine, en 2009. Mais ce n'était pas suffisant, surtout pour Ryan Reynolds qui incarnait déjà le personnage à cette époque

Il a alors fallu l'effort de l'acteur pour mettre en chantier un film solo. Un long-métrage sans limites qui retranscrirait parfaitement l'univers loufoque de ce mercenaire insupportable. Un pari réussi puisque Deadpool (2016) et Deadpool 2 (2018) ont remporté respectivement 783 millions et 743 millions de dollars de recettes mondiales (dans le top 3 mondial des films R rated, derrière Joker).

Pour rappel, le premier Deadpool suit Wade Wilson, un ancien militaire des Forces Spéciales devenu mercenaire. Après avoir appris qu'il souffrait d'un cancer en phase terminale, il choisit alors de suivre un traitement expérimental. Toutefois, si cette expérience va accélérer ses pouvoirs de guérison et lui offrir des réflexes surhumains, cela va également le défigurer.

Deadpool (Ryan Reynolds) - Deadpool ©20th Century Fox

Une lettre qui prédit des choses... totalement fausses

Ces cinq dernières années, Ryan Reynolds s'est régulièrement amusé à porter le costume pour les besoins de mini-vidéos hilarantes. Ainsi, qu'il s'amuse à tourner en auto-dérision le MCU, les X-Men ou bien d'autres personnalités publiques, l'acteur vise toujours juste. Une fois n'est pas coutume, Reynolds s'est donc amusé à partager sur les réseaux sociaux une lettre écrite en réponse à celle d'un fan, datant (selon lui) de 2016.

Comme il l'explique en légende du post qui juxtapose la lettre du fan, et sa réponse :

Cinq ans après, je suis toujours en admiration devant les fans de Deadpool. Hunter m’a écrit cette lettre après la sortie du film et pour une raison que j'ignore, ma réponse n’a jamais été postée. Tout se tient. A peu près.

On comprend rapidement que les deux lettres ont été écrites par lui-même. En effet, dans la première lettre soi-disant écrite par Hunter, ce dernier remercie Reynolds pour son humour décalé et espère un deuxième épisode tout aussi créatif, à la différence de nombreuses suites ratées. En outre, il lui demande quelques conseils pour devenir aussi badass que lui. Comme à son habitude, Reynolds va lui répondre à la manière du Deadpool provocateur qu'il incarne :

Je suis vraiment heureux de la façon dont le film a été accueilli, et fier que nous ayons choisi ce parti-pris. Tu imagines si Deadpool faisait partie du Marvel Cinematic Universe de Disney? Ahahaahha. Quant aux suites, il y en aura plein. Attends-toi à en retrouver tous les deux ans. C’est un tel privilège d'enfiler un masque.

L'acteur surenchérit par la suite avec d'autres prédictions tout aussi catastrophiques :

Honnêtement, je ne suis pas sûr d'être si badass que cela, mais je vais te donner le meilleur conseil que j'ai reçu : toujours s'engager dans une chose. Pour moi, c'est jouer. Pas déconner dans pleins de business comme les autres acteurs. Par exemple, j'ai un petit investissement dans un festival de musique à venir nommé Fyre.

Comme on le sait, il n'y aura pas de Deadpool 3 avant 2022, puisque la 20th Century Fox a été rachetée par Disney. De même, le Fyre Festival, dans lequel il s'est investi, fut une grosse arnaque et un véritable fiasco (qui a d'ailleurs donné naissance à un documentaire sur Netflix révélant les coulisses du désastre). L'acteur s'est même trompé quand il affirme dans cette lettre attendre son deuxième et dernier enfant avec Blake Lively... puisqu'il en a actuellement trois.

Néanmoins, on le remercie infiniment pour son éternelle auto-dérision.