Ryan Reynolds a dû payer de sa poche pour faire le premier Deadpool

Avant que "Deadpool" ne sorte, en 2016, Ryan Reynolds voulait absolument voir ce projet aboutir. Il a même lâché son salaire pour que ses co-scénaristes puissent travailler dessus avec lui.

Ryan Reynolds n’a rien lâché pour concrétiser Deadpool

Parmi les films de super-héros, l’un d’eux a lancé une nouvelle franchise en 2016 : Deadpool. Le long-métrage centré sur l’anti-héros créé par Fabian Nicieza et Rob Liefeld a cartonné au box-office, se différenciant des autres films du genre par son ton irrévérencieux et la tendance de son personnage principal à s’adresser directement au public. Le succès du film réalisé par Tim Miller a également été attribué à Ryan Reynolds. En plus d’interpréter le personnage principal, l’acteur canadien a travaillé pendant plusieurs années sur le scénario du long-métrage. Il a même payé pour que ses co-scénaristes puissent l’accompagner sur ce projet.

L’acteur a payé ses co-scénaristes

Alors que le troisième opus de la franchise sortira dans quelques semaines, Ryan Reynolds est récemment revenu sur la création de Deadpool au cours d’une interview avec The New York Times. Le comédien a notamment expliqué qu’il avait utilisé son salaire pour permettre à Rhett Reese et Paul Wernick d’être avec lui sur le plateau. Car la Fox, qui produisait le film, ne voulait pas de leur présence :

J’ai même abandonné mon salaire pour faire le film : ils ne voulaient pas de mes co-scénaristes Rhett Reese et Paul Wernick sur le plateau, donc j’ai pris le petit salaire qu’il me restait et je les ai payés pour qu’ils soient sur le plateau avec moi, pour que l’on puisse former une salle des scénaristes.

Ryan Reynolds affirme que le manque de moyens sur Deadpool a été un mal pour un bien. Car selon lui, cela a poussé l’équipe créative à faire preuve d’imagination pour développer une histoire centrée sur le personnage principal plutôt que sur le spectacle.

Plus de moyens, mais le minimum requis demandé par l’équipe créative du troisième film

Comme évoqué plus haut, le troisième opus de la saga sur l’anti-héros arrivera bientôt. Toutefois, les choses ont changé depuis la sortie du deuxième. Car la Fox a été rachetée par Disney en 2019. L’équipe créative derrière Deadpool & Wolverine a donc eu accès à un budget bien plus conséquent. Malgré cela, Ryan Reynolds affirme que cette même équipe créative n’a pas voulu avoir plus de moyens que nécessaire. Car, d’après l’acteur, « plus vous placez de restrictions sur un projet créatif, plus vous pensez en dehors des clous. » Ce qui est bénéfique pour un film sur un tel personnage.

Deadpool & Wolverine sortira le 24 juillet prochain dans les salles françaises.