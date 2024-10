Deadpool tire sa révérence en mettant Barbie à terre

"Deadpool & Wolverine" quitte les salles de cinéma mais il le fait avec un dernier coup d'éclat : dépasser au box-office américain "Barbie", le phénomène de 2023.

Deadpool & Wolverine dépasse Barbie aux US

Qu'on en soit fan ou que le personnage comme l'acteur puisse agacer, Ryan Reynolds peut légitimement s'enorgueillir d'avoir accompli une performance historique. Alors que d'autres superproductions très attendues se sont allègrement ramassées cette année, tout particulièrement Furiosa et Joker : Folie à deux, Deadpool & Wolverine a encaissé plus de 1,335 milliard de dollars au box-office mondial. Il tient fermement sa seconde place derrière l'indétrônable Vice-Versa 2 et devrait la conserver.

Deadpool & Wolverine va maintenant rapidement disparaître des salles de cinéma, avec la fin de son exploitation en salles accélérée par son arrivée le 1er octobre sur les services VOD américains. Son box-office ne va donc plus sensiblement augmenter mais cette fin de parcours peut être fêtée avec les honneurs. Deadpool & Wolverine vient en effet de dépasser Barbie au box-office domestique, avec 636, 29 millions de dollars encaissés contre 636,23 millions pour le film de Greta Gerwig. En revanche, il ne le dépassera pas au box-office mondial, Barbie y comptant plus de 100 millions d'avance.

Cette performance fait de Deadpool & Wolverine le 12e succès de l'histoire sur le sol nord-américain, derrière Vice-Versa 2 qui affiche actuellement 653 millions de dollars de recettes.

La révérence du genre ou une nouvelle ère ?

Le succès du film de Shaw Levy, porté par Ryan Reynolds et Hugh Jackman, est une bouffée d'oxygène pour l'industrie hollywoodienne. Mais il pose plus de questions qu'il n'amène de réponses. Dans le genre super-héroïque, même s'il est pris à rebours, Joker : Folie à deux n'a pas de son côté convaincu. Hormis Deadpool & Wolverine, le MCU n'a jamais autant tiré la langue. Et il est difficile d'établir des projections des futures performances des futurs films DC, développés par James Gunn. Quelle va donc être l'influence du film sur le genre et, au-delà, sur l'industrie du blockbuster ?

Tous genres confondus, le public qui se déplace reste profondément familial avec le succès de Vice-Versa 2 et de Moi, moche et méchant 4, actuellement Top 3 du box-office mondial avec 963,4 millions de dollars. Mais comme Oppenheimer l'avait fait en 2023, Deadpool & Wolverine indique au moins que les propositions d'un cinéma plus segmenté restent aussi profitables. Que cela tienne à ses qualités intrinsèques ou à un marketing efficace.