Deadpool & Wolverine : la blague censurée par Disney a fuité

Sorti cet été, "Deadpool & Wolverine" a explosé le box-office mondial et confirmé que l’humour irrévérencieux de Wade Wilson pouvait survivre sous la bannière Disney. Pourtant, une réplique en particulier, jugée trop osée, a été coupée au montage. Grâce à une fuite du script, les fans découvrent enfin ce qu’elle contenait… et on comprend pourquoi elle n’a jamais atteint les écrans.

Deadpool & Wolverine : Disney dit non à une blague Depuis ses débuts, Deadpool est connu pour son humour sans filtre, ses remarques méta et sa capacité à briser le quatrième mur. Dans Deadpool & Wolverine, le troisième volet de la saga et le premier sous l'égide de Disney, Wade Wilson continue d’égratigner tout et tout le monde – mais il semble que cette liberté d’expression ait trouvé une limite. Un extrait du script ayant récemment fuité (via ScreenRant) dévoile une scène coupée dans laquelle Deadpool réagissait à la mort d'un des X-Men. Frustré, il lâchait cette réplique cinglante : PUT*** ! Quoi, on peut même pas se payer un X-Man de plus ? Disney est tellement radin. J'arrive à peine à respirer avec la b*** de Mickey Mouse dans ma gorge ! Cette blague combine à la fois vulgarité explicite et critique directe de Disney, son nouveau propriétaire. Si Deadpool a déjà parodié les studios qui l’ont produit, cette fois, le ton semble avoir dépassé ce que Disney était prêt à accepter. Un équilibre délicat, mais réussi Le retrait de cette réplique montre bien le dilemme auquel Disney est confronté avec Deadpool : comment conserver l’essence subversive du personnage tout en respectant l’image familiale du studio ? Ryan Reynolds avait déjà expliqué qu'il lui avait laissé carte blanche, sauf pour une blague. L'ayant découverte, on comprend désormais pourquoi elle a été censurée par le studio. Cette anecdote illustre bien l’équilibre que Deadpool & Wolverine a réussi à atteindre : un film classé R, irrévérencieux et fidèle à l’esprit du personnage, mais avec des limites imposées par Disney. Les spectateurs ont largement plébiscité ce mélange, prouvant qu’il est possible d’intégrer Deadpool dans l’univers Marvel sans trahir ce qui fait son succès. On rappelle que le film a été un phénomène au box-office mondial, en engrangeant 1.3 milliard de dollars de recettes.