Deadpool & Wolverine : ce caméo ultime tenté par Ryan Reynolds (mais sans succès)

Ryan Reynolds a essuyé au moins un refus pour constituer la longue liste de caméos de "Deadpool & Wolverine". Et il s'agit du refus d'un acteur iconique, puisqu'il s'agit de l'interprète du célèbre Ghost Rider...

La foire aux caméos

C'est sans doute le facteur principal de l'immense succès de Deadpool & Wolverine : la profusion de caméos aussi surprenants que réussis. On n'en dressera pas la liste ici, mais du "transfuge" de l'univers DC aux anciens super-héros de la Fox invités à renaître, il y a du beau monde à découvrir dans ce blockbuster. Mais on aurait pu en voir encore plus, puisque certains acteurs ont été contactés pour y participer, sans toutefois accepter la proposition.

Deadpool & Wolverine ©Disney

Nicolas Cage contacté

Ryan Reynolds a récemment révélé, dans une interview accordée à Collider, qu'il avait ainsi essayé de convaincre un acteur prestigieux de faire une apparition dans Deadpool & Wolverine. Et autant dire que cela aurait été assez fou, puisqu'il s'agit de Nicolas Cage, invité à reprendre son rôle de Ghost Rider. Interrogé quant à savoir si Ryan Reynolds avait pensé à le faire apparaître dans le film, l'interprète de Deadpool a répondu :

Oui ! On a eu cette conversation (avec Nicolas Cage, ndlr), évidemment. Oui, mais ça ne s'est pas fait.

Ryan Reynolds ne rentre pas plus dans les détails de cette discussion, et on ne connaît donc pas les raisons du refus de Nicolas Cage de se joindre à la fête. Mais il est certain qu'il aurait été fascinant de voir l'acteur le plus fantasque d'Hollywood face à Deadpool et Wolverine, et nul doute que Ryan Reynolds aurait préparé une séquence forcément unique et mémorable pour faire revivre à l'écran le fameux Ghost Rider.

Nicolas Cage a tenu ce rôle à deux reprises, en 2007 dans Ghost Rider et en 2012 dans Ghost Rider 2 : L'Esprit de vengeance. Deux expériences plutôt mitigées, avec un succès commercial pour le premier long-métrage mais une réception critique mauvaise pour les deux films.