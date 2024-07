Deadpool & Wolverine : et si le meilleur Wolverine du film n'était pas incarné par Hugh Jackman ?

Parmi les très nombreux caméos de "Deadpool & Wolverine", un se démarque en particulier : l'incarnation d'un "variant" de Wolverine par une superstar du genre super-héroïque. Attention SPOILERS.

Deadpool & Wolverine, la foire aux caméos

Le phénomène Deadpool & Wolverine bat son plein. Enchaînant les records au box-office, le nouveau film du MCU qui rassemble les super-héros Deadpool et Wolverine connaît un succès exceptionnel dans le monde. Par ailleurs, s'il n'est pas exempt de certaines faiblesses, il est aussi chaleureusement accueilli par la presse qui y voit un des meilleurs films de l'histoire de l'univers cinématographique de Marvel.

Parmi les qualités du film, on retient les nombreux caméos, qui font tout sens et nourrissent l'hommage que Ryan Reynolds a voulu déclarer au genre super-héroïque et aux franchises de la 20th Century Fox, avant son rachat par Disney. On retrouve par exemple Blade (Wesley Snipes), Elektra (Jennifer Garner), Johnny Storm (Chris Evans) ou encore X-23 (Dafne Keen). Mais le meilleur caméo - et parmi les plus surprenants - est peut-être celui concernant un des "variants" de Wolverine.

Quand Deadpool tombe sur Cavillrine

En effet, alors que Deadpool voyage entre les différentes timelines et les différentes Terres du multivers pour trouver le Wolverine qui pourra l'aider, il rencontre différentes "versions" du super-héros, incarnées par Hugh Jackman. Il y a notamment Patch - le Wolverine avec son cache-oeil -, un mini-Wolverine, Old Man Logan... et un Wolverine incarné par Henry Cavill.

Cavillrine (Henry Cavill) - Deadpool & Wolverine ©Disney

Cette apparition, fugace, du super-héros en marcel blanc et cigare à la bouche incarné par l'ex-interprète de Superman est sans aucun doute un des meilleurs caméos de Deadpool & Wolverine. Deadpool en profite pour glisser un tacle "méta" à DC, en déclarant à ce Wolverine qu'il sera mieux traité dans cette franchise que dans la précédente...

Ce caméo est ainsi parfait, et répond aussi à sa manière à la demande des fans du personnage et de l'acteur, qui rêvaient de voir Henry Cavill prendre la relève de Hugh Jackman après Logan en 2017.