Deadpool & Wolverine : que comprendre de la scène post-générique ?

En tant que film Marvel et nouveau venu dans le MCU, "Deadpool & Wolverine" a bien sa scène post-générique. On revient sur ce qu'elle montre. (SPOILERS)

Explication de la scène post-générique de Deadpool & Wolverine

Deadpool & Wolverine, tout en assumant sa différence, est un film Marvel et s'inscrit dans le MCU. À ce titre, il a donc sa traditionnelle scène post-générique. Une pratique dans les films du MCU qui vise généralement à rattacher le film à une future production, ou à teaser dans une très probable suite l'apparition de tel ou tel super-héros, etc.. Est-ce le cas dans Deadpool & Wolverine ? (SPOILERS)

Une séquence "vérité"

Il n'y a qu'une seule scène post-générique dans Deadpool & Wolverine et, peut-être que certains en seront déçus, elle ne fait aucune annonce sur un potentiel prochain film du duo composé par Hugh Jackman et Ryan Reynolds, ni ne fait intervenir un autre super-héros de l'univers Marvel. Déjà très généreux en caméos et cassant en permanence le 4e mur, il aurait été ainsi redondant de proposer un ultime caméo dans cette scène post-générique.

Alors, cette séquence ne nous apprend rien sur le futur que prépare Deadpool, mais elle revient sur un des événements du film. En effet, on y voit Deadpool revenir sur la séquence où il révèle à Cassandra Nova (Emma Corrin), la méchante de Deadpool & Wolverine, toutes les horreurs que Johnny Storm, incarné par Chris Evans, aurait dites à son égard. Pendant que Deadpool répète ces insultes, Johnny Storm nie les avoir prononcées.

Une flopée d'injures créatives et très violentes, qui a pour résultat l'exécution du membre des "4 Fantastiques", avec Cassandra Nova qui lui arrache la peau par la force de la pensée et réduit son squelette en poussière...

Comme le public n'a pas vu de ses yeux Johnny Storm prononcer ces mots, il est forcément conduit à penser que ce salopard de Deadpool a tout inventé lui-même. Mais en réalité, la Torche humaine a bien prononcé ces insultes, mot pour mot. C'est ainsi ce que montre cette scène post-générique, avec Deadpool refusant de porter le chapeau de la terrible mort du personnage et retrouvant donc des images où l'on voit Johnny Storm, conduit avec Deadpool et Wolverine dans l'antre de Cassandra Nova, l'insulter violemment.

Ainsi, avant de clore cette nouvelle aventure, Deadpool voulait s'assurer qu'on peut bien le traiter de tous les noms et l'accabler de tous les maux, il n'est sûrement pas un menteur !