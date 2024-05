Deadpool & Wolverine : Hugh Jackman a une seule plainte concernant le film

De retour à 55 ans dans le rôle le plus physique de sa carrière, l'iconique super-héros Wolverine, pour les besoins du film Deadpool & Wolverine, Hugh Jackman est un homme heureux. Sept ans après le très réussi Logan de James Mangold, dans lequel Wolverine tirait son ultime révérence, le revoici donc pour une toute nouvelle aventure aux côtés de Deadpool interprété par son ami Ryan Reynolds. Merci à celui -ci, comme aux options offertes par le multiverse de Marvel qui permettent de faire réapparaître Wolverine tout en respectant la fin qui lui a été donnée dans Logan.

Tout va donc pour le mieux, à un détail près. En effet, dans une interview accordée à People, l'acteur australien a expliqué quelle avait été la partie la plus difficile de la reprise du rôle de Wolverine.

Coutumier des passages en salle de sport pour pousser de la fonte, ce n'est pas des exercices que se plaint Hugh Jackman, mais du régime alimentaire nécessaire pour développer le physique de Wolverine.

Je dois beaucoup manger. C'est de mon fait, à cause de ma morphologie, je suis naturellement maigre. Le plus dur, c'est d'atteindre cette corpulence. C'est cet aspect sur lequel je me prends la tête.