"On m'avait prévenu" : le co-scénariste de Logan donne son avis sur l'ouverture de Deadpool & Wolverine

Comment ramener Wolverine à la vie après sa mort dans "Logan", d'autant plus dans un film où tout n'est que grossièreté, moquerie, et refus du sérieux ? Prévenu que l'introduction de "Deadpool & Wolverine" risquait de lui déplaire, Michael Green, co-scénariste de "Logan", a expliqué son ressenti.

À tout problème sa solution

On pouvait en effet s'inquiéter. Lorsqu'il a été annoncé que Wolverine serait bien de retour pour le troisième opus de la saga Deadpool, intitulé donc Deadpool & Wolverine, un problème majeur et double est apparu. D'une part, comment ramener à la vie le super-héros aux griffes métalliques, mort à la fin de l'excellent Logan et donc dernière apparition d'Hugh Jackman dans le personnage à date ? D'autre part, une fois ce problème résolu par la grâce des différentes timelines du multivers du MCU, comment ne pas décrédibiliser, salir et déshonorer la très belle émotion de la fin du film de James Mangold, sorti en 2017 et acclamé par la critique ?

Logan (Hugh Jackman) - Logan ©20th Century Studios

La crainte était ainsi fondée, étant donné l'humour moqueur de Ryan Reynolds/Wade Wilson, que Deadpool & Wolverine bafoue l'héritage glorieux de Logan. Michael Green, co-scénariste de Logan, a récemment donné son opinion sur la manière dont le film-phénomène de l'été se raccrochait à Logan et rendait "hommage" à sa fin.

"C'est un énorme compliment"

À l'occasion d'une interview accordée à IGN, Michael Green a ainsi expliqué :

On m'avait prévenu à l'avance : "Euh, je ne sais pas comment tu vas te sentir devant la scène d'ouverture de "Deadpool & Wolverine"." Je disais : "Je pense que je sais ce qui va se passer." Mais je n'en savais rien ! Je n'imaginais pas qu'ils iraient si loin."

Dans l'introduction de Deadpool & Wolverine, Deadpool doit retrouver Wolverine pour sauver sa "timeline" et celle de ses proches - donc sauver sa vie et les leurs. Convaincu qu'il n'est pas vraiment mort, il se rend sur sa tombe, là où elle se trouve dans Logan. Il déterre le cadavre, première désacralisation, et ensuite se bat contre des agents de la TVA en utilisant tous les os de son corps putréfié... Deuxième et monumentale désacralisation, parfaitement dans le genre de folies que s'autorise Deadpool. Mais Michael Green n'en a pas pris ombrage, et explique pourquoi :

L'idée n'était pas de considérer sérieusement qu'ils étaient vraiment en train de le déterrer, et que ce soit vraiment lui. On avait moins l'impression qu'ils essayaient de changer la fin de "Logan" que de faire face au fait qu'ils ne voulaient pas faire un film aussi "bon" que "Logan", ce qui est un énorme compliment ! J'ai eu l'impression que ce n'était rien d'autre qu'un compliment.

Bien vu en effet de la part de Ryan Reynolds de n'avoir pas essayé de se raccrocher à l'émotion tragique de Logan mais d'avoir assumé son décalage humoristique jusqu'au bout, et assumé explicitement le fait que les deux films ne jouaient pas vraiment dans la même catégorie de cinéma.