Deadpool & Wolverine pourrait battre un record au box-office dès sa sortie

Beaucoup de pression pèse sur les épaules de "Deadpool & Wolverine". Si ce troisième opus fonctionne bien au cinéma, il pourrait faire d’une pierre deux coups en battant un record dès son démarrage.

Un film de super-héros aux enjeux majeurs

Deadpool & Wolverine est attendu au tournant. Dans trois petites semaines, le film réalisé par Shawn Levy sortira dans les salles de cinéma du monde entier. Ce sera ainsi l’occasion de voir si le pari est gagnant. Et ce, pour plusieurs raisons. Deadpool & Wolverine sera en effet le premier film de l’anti-héros interprété par Ryan Reynolds à faire partie du MCU (Marvel Cinematic Universe). Jusqu’à présent, les personnages de cet univers appartenaient à la licence 20th Century Fox. Il est aussi le film qui réunit deux super-héros bien connus des fans, à savoir Deadpool et Wolverine, que Hugh Jackman retrouve sept ans après Logan (2017).

Deadpool & Wolverine : vers un record en perspective ?

Outre ces quelques détails, Deadpool & Wolverine devra faire face à l'attente des spectateurs. Et ces derniers seront nombreux. En atteste les prévisions du box-office. Dès son premier week-end d’exploitation dans les salles américaines, Deadpool & Wolverine pourrait écraser la concurrence. Ces prévisions estiment que le film pourrait engranger entre 160 et 165 millions de dollars à sa sortie. Des chiffres colossaux que Ryan Reynolds et sa bande semblent parés pour relever.

Pourquoi ? Car comme le précise Variety, le marketing du film n’est pas encore à son apogée. Il reste encore trois semaines au studio pour mettre le paquet sur sa campagne marketing. Un sacré temps d’avance qui pourrait ainsi permettre d’accroître la notoriété du film auprès des cinéphiles.

Ces prévisions montrent également à quel point les fans de Deadpool ont anticipé le film avant sa sortie sur nos écrans en achetant des billets en pré-vente. Si les chiffres avancés se confirment, ce serait tout simplement le meilleur démarrage pour un film Deadpool après les 132,4 millions de dollars pour le premier (2016) et sa suite en 2018 avec 125,5 millions. Cela en ferait alors le meilleur démarrage de l'année, ainsi que le meilleur démarrage pour un film classé R. Par ailleurs, ce serait l’occasion de sortir la tête de l’eau pour Marvel. Le studio a connu une série de revers au box-office avec les échecs de Ant-Man et la Guêpe : Quantumania et The Marvels.

Deadpool et Wolverine parviendront-ils à sauver le monde, Marvel et le box-office ? Réponse le 24 juillet prochain.