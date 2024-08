Battu au box-office, ce réalisateur salue la performance historique de Deadpool & Wolverine

Après son démarrage exceptionnel, ce n'était qu'une question de jours avant que "Deadpool & Wolverine" dépasse au box-office mondial la performance du film "Joker", sorti en 2019, et devienne ainsi le plus grand succès de l'histoire pour un film R-rated. C'est maintenant chose faite, et son réalisateur Todd Phillips a tenu à féliciter publiquement toute l'équipe du carton de l'été.

Deadpool & Wolverine prend la succession de Joker La composition de l'image dit tout. En haut des fameuses marches du film Joker, immense succès de 2019 et premier film R-rated de l'histoire à passer la barre du milliard de dollars de recettes au box-office mondial, c'est le fameux personnage incarné par Ryan Reynolds Deadpool qui s'affiche. Le message ne pourrait pas être plus clair : l'anti-super-héros de Marvel vient de détrôner le Joker du trône. Cette image a été postée par le réalisateur Todd Phillips sur Instagram, avec la légende suivante : Je dois tirer mon chapeau à Ryan Reynolds et Shaw Levy pour cet absolu rouleau compresseur qu'est leur film. On savait que ça allait être énorme, mais là c'est beaucoup trop ! Félicitations à tous ceux impliqués !! Le film de Ryan Reynolds détient le nouveau record Le réalisateur de Joker est donc beau joueur. En effet, son film avec Joaquin Phoenix détenait jusque-là le record au box-office mondial pour un film R-rated, avec 1,078 milliard de dollars encaissés. Une marque qui vient d'être effacée par Deadpool & Wolverine, qui en moins d'un mois a monté ses recettes à 1,142 milliard de dollars de recettes dans les salles de cinéma du monde entier. La performance du film de Shawn Levy, coproduit et porté par Ryan Reynolds, est ainsi historique. Violent, grossier, enchaînant à un rythme très soutenu des vannes méta nourries d'humour noir, ce buddy movie du MCU qui signe aussi le retour d'Hugh Jackman dans son personnage de Wolverine détient désormais le titre honorifique du plus grand succès de tous les temps pour un film R-rated. Si ce titre n'appartient donc plus à Joker, Todd Phillips pourra toujours néanmoins s'enorgueillir du fait que son film, bien qu'appartenant à l'univers DC, n'était pas une suite et était conçu comme un standalone, utilisant les codes du thriller psychologique plutôt que ceux du genre super-héroïque. Une dimension artistique qui ne le destinait pas à un tel succès au box-office, ce qui valorise d'autant plus sa performance. Et Todd Phillips ainsi que Joaquin Phoenix auront par ailleurs bientôt l'opportunité de peut-être récupérer leur couronne, avec la sortie du très attendue Joker : Folie à deux début octobre 2024...