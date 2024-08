Deadpool & Wolverine : Ryan Reynolds analyse le succès phénoménal de son film

Interrogé par The Hollywood Reporter, Ryan Reynolds a donné sa théorie pour expliquer le triomphe de "Deadpool & Wolverine" au box-office, bien parti pour être un des plus grands succès de l'année.

La clé du succès selon Ryan Reynolds

Ryan Reynolds l'a fait. Après des années de développement et de marketing de Deadpool & Wolverine, après aussi les films Free Guy et Adam à travers le temps produit par ses soins et réalisé par Shawn Levy, l'acteur canadien a "gagné le jeu". Avec ses films Deadpool et le succès historique de Deadpool & Wolverine, il est actuellement la superstar d'Hollywood et, comme Margot Robbie l'année dernière avec Barbie, il est bien parti pour devenir le responsable d'un des plus grands succès de l'année.

The Hollywood Reporter a pu s'entretenir avec Ryan Reynolds dimanche 28 juillet, soit au terme de l'exceptionnel lancement du film aux États-Unis. Deadpool & Wolverine, qui a déjà encaissé 545,9 millions de dollars de recettes dans le monde, devrait facilement dépasser le milliard de dollars récoltés au box-office mondial, et détient déjà plusieurs records. Notamment celui du meilleur lancement pour un film R-rated de l'histoire et celui du meilleur démarrage d'un film aux US depuis Spider-Man : No Way Home en 2021...

Un film R-rated pour tous

L'acteur a donné sa théorie pour expliquer le succès de Deadpool & Wolverine, un succès d'autant plus exceptionnel que le film est interdit aux mineurs de moins de 17 ans non-accompagnés.

Probablement que Disney ne voudrait pas que je le formule de cette manière, mais j'ai toujours conçu "Deadpool & Wolverine" comme le premier film R-rated à "360 °" ("four quadrant" en VO, ndlr). Oui, c'est R-rated, mais on a fait un film avec suffisamment de rires, d'action et de coeur pour qu'il puisse plaire à toute le monde, que vous soyez un fan des comic books ou pas.

L'expression "four quadrant" dans le cinéma correspond au découpage du public en quatre grands groupes : homme, femme, moins de 25 ans et plus de 25 ans. Généralement, et ce pourquoi la classification américaine des films compte beaucoup pour leur box-office, un film R-Rated touche seulement une partie de ces groupes, à l'inverse des films PG-13 et de ceux qui s'adressent ouvertement à un public très familial. Comme, par exemple, Barbie et le récent triomphe Vice-Versa 2.

Comme le montrent les chiffres rapportés par The Hollywood Reporter, Ryan Reynolds a ainsi réussi avec Deadpool & Wolverine à "briser" cet autre mur auquel se heurtent la plupart des films présentant de la vulgarité, de la violence, de la nudité, etc. Par exemple, dans les catégories d'âge, sur les 13,6 millions de tickets déjà vendus, 21% l'ont été pour des 18-25 ans. 28% des spectateurs avaient entre 26 et 35 ans, 33% entre 36 et 45 ans , 12% entre 44 et 60 ans et 5% âgés de 55 ou plus.

Deadpool & Wolverine, comme ses prédécesseurs, ne pouvait être que R-rated. Sachant qu'il l'obtiendrait l'assurance de Disney de pouvoir être libre dans sa création, Ryan Reynolds a ainsi pu produire le plus fidèlement possible ses idées.