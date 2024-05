Hugh Jackman n'a prévenu personne quand il a accepté de reprendre son rôle culte

Alors que l'idée de rassembler Deadpool et Wolverine n'apparaissait d'abord pas comme une bonne idée, Hugh Jackman a pris la décision de reprendre son rôle culte sur un coup de tête, sans prévenir personne et contre l'avis même du président de Marvel Studios...

Deadpool & Wolverine en approche

Un des événements de l'été sera la sortie de Deadpool & Wolverine, le 24 juillet 2024,troisième film dédié à l'anti-super-héros Deadpool et réunion tant attendue avec le personnage de Wolverine. Alors qu'ils ont animé ensemble les réseaux sociaux en s'envoyant des vannes ces dernières années, Ryan Reynolds et Hugh Jackman sont enfin parvenus à incarner leurs personnages face-à-face, pour un duo qui s'annonce explosif et hilarant.

Deadpool & Wolverine ©Disney

Deadpool & Wolverine est très attendu, par les fans de Marvel en général, ceux de Deadpool et de Wolverine en particulier, et aussi par les studios Marvel eux-mêmes, qui y voient l'occasion de réanimer un univers super-héroïque à l'agonie. Pourtant, ça n'a pas été si simple pour ramener Wolverine à l'écran, puisqu'Hugh Jackman avait fait ses adieux au personnage dans l'excellent Logan de James Mangold, qui se terminait par la mort du personnage le plus iconique des X-Men.

Hugh Jackman, une décision spontanée

Dans une interview pour Fandango (vidéo ci-dessous), accompagné du réalisateur Shawn Levy et de Ryan Reynolds, Hugh Jackman a ainsi expliqué que sa décision de rejoindre le projet avait été spontanée et qu'il avait dit lui sans en discuter avant son agent, et contre l'avis même de Kevin Feige.

J'allais quelque part, je conduisais, et j'ai vraiment eu cette illumination, quelque chose qui venait de mes tripes et qui me disait que je voulais faire ce film avec Ryan, je voulais réunir Deadpool et Wolverine. Je le jure, quand j'avais dit que j'arrêtais avec Wolverine, je le pensais vraiment. Mais dans un coin de ma tête, depuis que j'avais vu le premier Deadpool, je pensais à ces deux personnages ensemble. (...) Dès que je suis arrivé chez moi, j'ai appelé Ryan et j'ai juste dit : "on le fait." Je n'avais pas appelé mon agent avant, je n'avais appelé personne. J'ai dû appeler mon agent et lui annoncer : "Oh, au fait, je viens de m'engager sur un film." (rires)

Un peu plus tôt ce mois de mai, Kevin Feige, président de Marvel Studios, a lui confié à Empire qu'il avait déconseillé à Hugh Jackman de reprendre le costume et les griffes de Wolverine, expliquant : "Je lui ai dit : "Si je peux te donner un conseil Hugh, ne reviens pas. Tu as eu la meilleure fin de l'histoire avec "Logan"". Ce n'est pas quelque chose qu'on devrait défaire."

Mais l'envie était trop forte pour Hugh Jackman, qui explique à Jacqueline Coley de Fandango que, parfois, les "choses apparaissent si clairement pour vous, qu'il faut alors foncer."