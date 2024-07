"On pourrait le maltraiter !" : Deadpool et Wolverine veulent "abuser" de Spider-Man

Ryan "Deadpool" Reynolds et Hugh "Wolverine" Jackman ont tous les deux le souhait de partir à l'aventure avec Tom "Spider-Man" Holland, joyeux à l'idée que ce sera pour eux l'occasion de "le frapper aussi fort qu'ils veulent".

Deadpool et Wolverine prêts à faire des rencontres

En promotion en Thaïlande pour leur film super-héroïque Deadpool & Wolverine, actuellement dans les salles (notre critique ici), Ryan Reynolds et Hugh Jackman s'amusent comme des petits. Avec ce film, ils entrent officiellement dans le MCU, mais sans rien abandonner de leurs identités et manières respectives. Mais vont-ils aller vers le MCU, ou est-ce l'inverse ? Qui va rejoindre qui ?

Une question intéressante leur a ainsi été posée. Parmi les super-héros du MCU, auquel ou à laquelle proposeraient-ils de rejoindre leur duo ? Après un temps de réflexion, Ryan Reynolds s'est prononcé pour Spider-Man, en avançant notamment que "ce serait cool, Tom Holland est fantastique". Hugh Jackman acquiescé aux propos de son collègue et a poursuivi, avec un humour pince-sans-rire imparable.

Je suis d'accord. Il est tellement cool. Ce serait génial. Et il est jeune, on pourrait le maltraiter et abuser de lui.

Ryan Reynolds, convaincu par l'argument d'Hugh Jackman, enchaîne : "Tu peux carrément lui faire du mal ! Tu peux le frapper aussi fort que tu veux. Il se relèvera tout de suite."

Une blague, mais pas seulement...

Passés maîtres dans l'art de la communication, les deux acteurs s'amusent donc de la jeunesse de Tom Holland pour en faire une potentielle "victime" de leur duo infernal. Mais cette hypothèse de voir un jour ensemble Spider-Man, Deadpool et Wolverine fait aussi sens concrètement. Spider-Man est actuellement le super-héros du MCU et l'Avenger le plus populaire et le plus profitable, après la mort d'Iron Man et la retraite de Captain America version Chris Evans. La trilogie portée par Tom Holland frôle en effet les 4 milliards de dollars de recettes, et l'acteur est salué pour son interprétation du personnage.