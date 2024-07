Deadpool & Wolverine explose le box-office avec une performance historique

"Deadpool & Wolverine" a largement dépassé les attentes pour s'offrir le meilleur lancement de l'année au box-office, aux États-Unis et dans le monde. Et avec ses premiers jours dans les salles, le film avec Hugh Jackman et Ryan Reynolds s'offre déjà plusieurs records.

Ryan Reynolds et Hugh Jackman marquent l'histoire

Les projections pour le premier week-end d'exploitation dans les cinémas nord-américains de Deadpool & Wolverine étaient déjà très élevées, mais le film de Shawn Levy les a allègrement dépassées. En effet, au terme de ses trois premiers jours, le film du MCU avec Hugh Jackman et Ryan Reynolds a encaissé 205 millions de dollars de recettes aux États-Unis et au Canada. Ce qui lui offre un record, que l'anti-super-héros détenait déjà : le meilleur lancement de l'histoire pour un film R-Rated (Deadpool en 2016 avait récolté 132 millions et Deadpool 2 en 2018 125 millions de dollars).

C'est aussi, tous genres et toutes classifications confondus, le meilleur lancement de l'année 2024. Il dépasse en effet largement Vice-Versa 2 (155 millions de dollars de recettes pour ses trois premiers jours). Avec cette performance, Deadpool & Wolverine réalise par ailleurs le 8e meilleur lancement de l'histoire.

Un succès très important dans le monde

À l'international, Deadpool & Wolverine a aussi réalisé une grande performance, avec 233,3 millions de dollars de recettes récoltés. Ce qui donne un impressionnant total mondial de 438,3 millions de dollars. Avec des coûts de production estimés à 200 millions de dollars et des coûts de promotion à 100 millions de dollars, Deadpool & Wolverine est donc déjà rentable. Et devrait devenir très profitable pour Disney. Avec un tel démarrage, la barre du milliard de dollars de recettes est en effet bien plus qu'à portée de main, et ce troisième opus de la saga Deadpool devrait ainsi établir plusieurs nouveaux records.

Après une année 2022 marquée par les succès de Top Gun : Maverick et Avatar : La Voie de l'eau, après le millésime historique 2023 et son phénomène Barbenheimer - sans oublier l'immense performance de Super Mario Bros., le film -, l'année 2024 tient peut-être ainsi avec Vice-Versa 2 et Deadpool & Wolverine son duo très gagnant. Et une paire qui va faire pleuvoir les billets verts sur Disney...