Death of a Unicorn : une bande-annonce totalement folle pour le film avec Jenna Ortega et Paul Rudd

Nouvelle production du studio A24, le long-métrage "Death of a Unicorn" vient de dévoiler sa première bande-annonce, qui nous promet une comédie à l’humour complètement décalé.

Death of a Unicorn, la nouvelle production d’A24

Ces dernières années, le studio de films indépendants A24 s’est construit une solide réputation en produisant des pépites telles que Midsommar, Everything Everywhere All at Once et The Whale. L’année prochaine, le studio dévoilera un nouveau film qui promet de faire parler : Death of a Unicorn.

Death of a Unicorn est centré sur Elliot et Ridley, un père et sa fille joués respectivement par Paul Rudd et Jenna Ortega. Alors qu’ils se rendent chez le patron milliardaire d’Elliot, ils percutent accidentellement… une licorne. Une fois arrivés à leur destination, le patron d’Elliot s’empare de la créature et ses scientifiques effectuent des tests sur elle, découvrant bientôt qu’elle possède des propriétés surnaturelles. Mais ils doivent bientôt faire face aux conséquences de leurs actions.

De premières images folles

A24 vient de partager les premières images de Death of a Unicorn. Celles-ci nous promettent une comédie particulièrement déjantée. Après leur accident sur la route, Elliot et Ridley arrivent chez leurs hôtes et sont forcés de constater que ce qu’ils ont percuté n’est autre qu’une licorne.

Peu de temps après, ils découvrent que la corne de l’animal a des propriétés de guérison incroyables. Mais tous ceux présents chez le patron d’Elliot et Ridley se retrouvent bientôt en danger. Car une autre licorne débarque bientôt avec l’intention de s’en prendre à eux.

Le film sortira en 2025

Scénarisé et réalisé par Alex Scharfman, le nouveau long-métrage d'A24 réunit un joli casting. Face à Jenna Ortega et Paul Rudd, Richard E. Grant incarne Dell Leopold, le patron d’Elliot. La distribution du film comprend également Will Poulter, Téa Leoni ou encore Anthony Carrigan.

Death of a Unicorn arrivera dans les salles de cinéma en 2025. Toutefois, A24 n’a pas encore dévoilé la date de sortie précise du long-métrage. En tout cas, Jenna Ortega sera aussi de retour dans la saison 2 de Mercredi l’année prochaine.