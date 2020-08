Death of me : Maggie Q revient d’entre les morts dans la bande-annonce

Les amateurs d’étrange et d’angoisse vont être servis avec “Death of me” qui promet un voyage bien sombre dans les méandres du cauchemar.

Death of me : quand la mort revient sur ses pas

Produit par Saban Films, Death of me raconte les vacances pas comme les autres de Christine (Maggie Q) et Neil (Luke Hemsworth) Oliver sur une île au large de la Thaïlande. Si le lieu de villégiature semble idyllique au premier abord, il suffit d’une nuit agitée pour que le séjour tourne au cauchemar. Le couple se réveille en effet un matin sans se souvenir de ce qu’ils ont fait la nuit précédente. Plus étrange encore, ils découvrent des images très perturbantes sur leur appareil photo. Une vidéo de deux heures montre d’abord le couple s’embrassant avec passion sur l’herbe. L’étreinte se transforme rapidement en meurtre alors que Neil étrangle Christine, creuse un trou et enterre le corps. Le couple n’en croit pas ses yeux, mais n’est pas au bout de ses surprises. Alors qu’ils essaient de comprendre et de reconstituer les événements de la nuit, ils découvrent que l’île n’est pas aussi paradisiaque qu’ils le pensaient.

Death of me nous plonge dans un monde d’hallucinations, de magie noire et de mystère.

Saw dans le temps

Le film est réalisé par Darren Lynn Bousman, déjà aux manettes de Saw II, Saw III et Saw IV. Il reviendra dans la saga en 2021 avec Spirale : l’héritage de Saw, au cinéma en France le 19 mai.

Dans le rôle de Christine, nous retrouvons Maggie Q, qui s'est illustrée au cinéma dans Mission impossible 3, Die Hard 4 : retour en enfer et la saga Divergente. L’actrice américaine est aussi une habituée du petit écran avec des rôles dans Nikita et Designated survivor notamment.

Face à elle pour jouer son mari, Luke Hemsworth, le grand frère de Chris et Liam. On le connait essentiellement pour sa prestation dans la série Westworld, dans laquelle il joue le chef de la sécurité du parc.

La sortie de Death of me est prévue au cinéma, en digital et VOD pour le 2 octobre aux Etats-Unis.