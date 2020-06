Deauville 2020 : Vanessa Paradis présidente du Jury

En dépit de la pandémie de coronavirus, la 46e édition du Festival de Deauville se tiendra du 4 au 13 septembre 2020. Les organisateurs ont annoncé la venue de Vanessa Paradis pour assurer le rôle de présidente du Jury cette année, ainsi qu'un hommage rendu à Kirk Douglas.

En raison de la pandémie de coronavirus, de nombreux festivals, tels que Séries Mania, Canneséries ou simplement le Festival de Cannes, ont dû annuler leur édition 2020. D'autres, plus modestes, sont parvenus à se réinventer avec une formule en ligne, comme le Très Court International Film Festival ou le Champs-Élysées Film Festival. Mais plus les jours passent et plus le virus recule. Ce qui, à moins d'un revirement de situation dans les prochaines semaines, devrait permettre au Festival du cinéma américain de Deauville de se tenir comme prévu du 4 au 13 septembre.

Et pour s'assurer que cette édition soit un grand rendez-vous, le directeur du festival Bruno Barde est parvenu à nouer un partenariat avec le Festival de Cannes et le Festival international du film d'animation d'Annecy. Ainsi, des films labellisés par Cannes, et d'autres diffusés durant le festival d'Annecy (qui aura lieu en digital du 15 au 30 juin), seront présents à Deauville. De quoi promettre un bien beau programme pour cette année.

Une présidente et une légende pour Deauville 2020

Mais avant d'en venir aux films présents, le festival a annoncé la venue de Vanessa Paradis en tant que présidente du Jury pour cette année. La chanteuse et comédienne s'est faite plutôt discrète au cinéma depuis 2018 avec Photo de famille et Un couteau dans le cœur. Sa présence au festival n'en sera que plus marquante.

Voici le communiqué officiel du festival :

Il y avait 1001 raisons de convier Vanessa Paradis à présider le jury du 46e Festival du cinéma américain de Deauville : son ascension aussi précoce que durable, ses terrains d’expression variés - la chanson, le cinéma, la mode – son parcours de femme généreuse, responsable et engagée, sa carrière internationale aux multiples facettes... Son talent et sa notoriété séduisent tous les publics y compris au-delà de nos frontières. Mais c’est avant tout une artiste atypique et audacieuse que nous avons voulu honorer.

En plus de cette mise en en avant de Vanessa Paradis, Kirk Douglas aura droit à un hommage. Décédé le 5 février 2020 à l'âge de 103, l'acteur était une véritable légende du cinéma. Il était déjà apparu au festival en 1978 pour un premier hommage, puis en 1999 pour présenter Diamonds de John Asher et recevoir le Prix littéraire pour son livre En gravissant la montagne.

La 46e édition du Festival de Deauville se tiendra du 4 au 13 septembre 2020.