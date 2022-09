Deauville 2022 : coup d'envoi avec Lucy Boynton, Rami Malek et Elizabeth Banks

C'est parti pour la 48e édition du Festival du cinéma américain de Deauville ! Pour cette soirée d'ouverture, la jeune actrice Lucy Boynton a été célébrée, en présence notamment de son compagnon Rami Malek. Le film "Call Jane" avec Elizabeth Banks a ensuite été projeté.

Deauville 2022 : le festival s'ouvre en beauté

Après une édition 2021 encore bridée par la crise sanitaire, le festival du cinéma américain de Deauville 2022 s'ouvre sur un sentiment de liberté retrouvée. Une fois encore, le pouls de la ville normande battra au rythme de ces neuf jours placés sous le signe du septième art.

C'est ce vendredi 2 septembre que s'est ouvert la 48e édition dans un palais des congrès plein à craquer. L'occasion pour les différents jurys (présidés cette année par Elodie Bouchez et Arnaud Desplechin) de prendre place pour la première fois dans cette salle mythique qui accueillera jusqu'au 11 septembre prochain, treize films en compétition. Mais également plusieurs avant-premières prestigieuses (Blonde avec Ana de Armas en Marylin Monroe ou encore Don't Worry Darling d'Olivia Wilde).

Pour ce coup d'envoi, c'est tout d'abord une jeune actrice qui a été célébrée. Lucy Boynton, notamment vue dans Sing Street et surtout Bohemian Rhapsody, s'est vue remettre le prix du Nouvel Hollywood, qui met chaque année en lumière un talent montant du cinéma anglophone.

Lucy Boynton, prix du Nouvel Hollywood au 48e Festival du cinéma américain de Deauville © Pierre Siclier pour CINESERIES.COM

Très applaudie par l'ensemble du public présent pour cette soirée d'ouverture, Lucy Boynton l'a également été par son compagnon à la ville, Rami Malek, rencontré sur le tournage de Bohemian Rhapsody, qui avait fait le déplacement. L'acteur oscarisé pour le rôle de Freddie Mercury s'est cependant fait très discret durant cette soirée, n'hésitant pas à esquiver le tapis rouge pour ne pas faire de l'ombre à sa compagne qui recevait ce prix. Un geste chic et remarqué.

Call Jane : Elizabeth Banks et Sigourney Weaver ouvrent la danse

C'est le film Call Jane réalisé par Phyllis Nagy avec Elizabeth Banks dans le rôle principal qui a officiellement lancé cette semaine de cinéma. Un long-métrage basé sur des faits réels, qui relate le combat d'une association américaine clandestine de femmes qui pratique des avortements clandestins à une époque où l'IVG était punie par la loi.

Un récit qui se situe à la fin des années 60 mais qui résonne affreusement avec l'actualité, dans un pays où le droit à l'avortement est remis en question.

Call Jane, film d'ouverture de Deauville 2022 © SND

Également porté par Sigourney Weaver, le film étonne par son approche relativement légère, et même parfois comique, d'un sujet pourtant grave. Un parti pris qui peine à trouver son équilibre, entre récit d'émancipation et film social. En outre, la mise en scène et l'écriture un peu trop académiques peinent à totalement convaincre. Reste une Elizabeth Banks parfaite, qui étonne dans ce premier rôle.