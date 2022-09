Deauville 2022 : on a vu "Blonde", orgie baroque de cinéma avec Ana de Armas

"Blonde", le biopic fictif de Marilyn Monroe, a été présenté au public du 48e Festival du cinéma américain de Deauville, en présence de sa star Ana de Armas. Ce film unique, chaotique et perturbant, a été un des événements de la semaine.

Netflix assure le show à Deauville

Alors que le film Blonde sera diffusé sur Netflix à partir du 28 septembre 2022, le public du 48e Festival du cinéma américain de Deauville a eu le privilège de le découvrir en avant-première vendredi 9 septembre. Sur grand écran, et en présence de son réalisateur Andrew Dominik et de sa star et premier rôle Ana de Armas. Un bel événement à l'occasion duquel l'actrice cubaine, célèbre pour ses rôles dans À couteaux tirés et Mourir peut attendre, s'est montrée émue au moment de recevoir le prix Nouvel Hollywood, un prix remis par le Festival à des jeunes talents du cinéma américain.

À 34 ans, elle compte maintenant plus de vingt apparitions dans des longs-métrages. Et cette toute nouvelle performance dans Blonde devrait la faire entrer dans une autre dimension. En effet, dans cette adaptation spectaculaire de la biographie fictive écrite par Joyce Carol Oates, elle incarne une icône du cinéma et de la culture américaine, peut-être la plus grande : Norma Jeane Baker, aka Marilyn Monroe.

Blonde, film d'épouvante

Cet automne, Netflix a décidé d'envoyer l'artillerie lourde et de faire trembler les écrans. Avec Athena (disponible le 23 septembre, notre critique ici) et Blonde, le géant du streaming tient là deux films-choc, deux propositions uniques. Chacun jugera de leur réussite respective, et les consensus seront impossibles à trouver. Mais ces deux longs-métrages font objectivement tout pour ne laisser personne indifférent.

Blonde ©Netflix

Dans le cas de Blonde, Andrew Dominik propose ainsi un morceau à la fois sublime et indigeste de cinéma. Une débauche furieuse d'images et de sons qui claque, éblouit, épuise. Dans cette "avalanche" - selon le terme du réalisateur -, tout n'est pas parfait. Loin de là. Il y a même quelques lourdes fautes de goût sujettes à de sérieux reproches. Film "horrible" à bien des égards, Blonde fait l'effet d'une plongée dans l'horreur pour son personnage, et dans l'épouvante pour son public.

À fond sur l'autoroute d'une folie, comme on remontait le fleuve d'Apocalypse Now. La démarche artistique de Blonde est en effet monstrueuse, ce qui ravira les uns autant que dégoûtera les autres.

Une performance inouïe d'Ana de Armas

Raconter Marilyn Monroe, la véritable, n'est pas l'objet du film, ni celui du roman dont il est adapté. Pour son portrait ainsi fictif et libre d'une femme violée, trompée, réifiée, utilisée et finalement détruite par les hommes, Andrew Dominik utilise tout ce que la cinématographie peut proposer, aux dépens peut-être du sens de son propos. Du noir et blanc, un changement constant de ratios, toutes les lumières et toutes les couleurs jetées dans des peintures aussi esthétiques qu'infernales.

Marilyn Monroe (Ana de Armas) - Blonde ©Netflix

Filmée sous toutes les coutures, Ana de Armas se livre entièrement à l'intention trouble de son réalisateur, avec une intensité supérieure. Elle est Norma Jeane Baker, elle est son double Marilyn Monroe, parcourant ainsi tout le spectre de l'interprétation, de la reproduction à l'identique à l'extrême caricature dans une performance unique. Elle semble ainsi concourir avec son réalisateur à qui s'épuisera le plus. Pour un chaos total et une fusion de cinéma hors de tout contrôle, dont on ne peut ressortir indemne.