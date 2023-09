Deauville 2023 : Guillaume Canet et Jerry Schatzberg ouvrent la 49e édition

Sans ses grandes stars américaines, dont la venue a été contrariée par la grève hollywoodienne, le 49e Festival de Deauville a tout de même réussi sa soirée d'ouverture. Guillaume Canet a rendu hommage à Jerry Schatzberg, avant la projection de "Le Jeu de la reine", saisissant face-à-face royal entre Alicia Vikander et Jude Law.

Deauville 2023, c'est parti !

Pas évident de lever le rideau sur la 49e édition d'un Festival du cinéma américain... en grève. En effet, à Deauville cette année, les stars attendues - notamment Natalie Portman, Jude Law, Peter Dinklage - n'ont pu faire le déplacement, grève des acteurs et actrices oblige. Cependant, le président du jury Guillaume Canet a néanmoins assuré une belle introduction ce soir du vendredi 1er septembre au Centre International de Deauville pour ouvrir les festivités. À cette fin, il a rendu un hommage personnel à l'invité et hommagé de cette édition : le grand photographe et metteur en scène américain Jerry Schatzberg.(L'Épouvantail, Panique à Needle Park, La Rue, etc.)

Une séquence durant laquelle l'acteur et réalisateur français a raconté leur première rencontre, et son casting de dernière minute dans The Day the Ponies Come Back. Avant ça, un intermède musical a été assuré par Kyle Eastwood et Andrew McCormack. Le musicien américain, fils du légendaire Clint Eastwood, est présent à Deauville pour une masterclass, à l'occasion de la sortie d'un album hommage au cinéma de son père.

Jude Law présent quand même

Figure du cinéma dont on attendait la présence, l'acteur britannique Jude Law a eu droit, lui aussi, à son hommage. Au terme d'un montage retraçant sa carrière, extraits de plusieurs performances à l'appui (Retour à Cold Mountain, Existenz, A.I. Intelligence artificielle, Les Sentiers de la perdition, Aviator, etc.), les festivaliers ont pu le (re)voir dans Le Jeu de la reine, film d'ouverture de cette 49e édition.

Le Jeu de la reine ©Magnolia Mae Films

Dans le film de Karim Aïnouz, qui retrace la vie de Catherine Parr (Alicia Vikander), épouse du terrifiant Henri VIII, il y incarne un roi malade et tyrannique, monstrueux et repoussant. Une performance majeure du comédien, face à une Alicia Vikander phénoménale dans son jeu tout en intériorité. Les applaudissement étaient de rigueur après cette reprise du long-métrage présenté en compétition au Festival de Cannes 2023. Un choix plutôt logique sur cette terre normande, séparée seulement d'une courte mer de l'Angleterre où l'intrigue de Le Jeu de la reine prend place.