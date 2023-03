Décès de Tom Sizemore, acteur de "Heat" et "Il faut sauver le soldat Ryan"

Acteur parmi les plus charismatiques des années 90, inoubliable dans ses seconds rôles chez les plus grands réalisateurs, Tom Sizemore est décédé à l'âge de 61 ans, des suites d'une rupture d'anévrisme cérébral.

Disparition de Tom Sizemore

Né le 29 novembre 1961 à Detroit, Thomas Edward Sizemore Jr. débute sa carrière au cinéma dans le film Haute sécurité en 1989. La même année, il apparaît dans Né un 4 juillet d'Oliver Stone. À partir de là, il devient un second rôle précieux, à l'aise dans l'incarnation de personnages largement borderline. Après son rôle d'agent de la DEA dans Point Break de Kathryn Bigelow, il crève l'écran dans True Romance de Tony Scott et dans Tueurs nés d'Oliver Stone. Tom Sizemore a pour lui une présence troublante, facilement menaçante mais souvent contredite par un regard pénétrant et touchant.

Il faut sauver le soldat Ryan ©Paramount Pictures

Tom Sizemore atteint une popularité maximale à partir du milieu des années 90, enchaînant les performances chez des cinéastes de premier plan. Il est ainsi Michael Cherrito, acolyte de Neil McCauley (Robert De Niro) dans Heat de Michael Mann en 1995. Trois ans plus tard, il incarne le sergent Mike Horvath dans Il faut sauver le soldat Ryan de Steven Spielberg, fidèle compagnon d'armes du capitaine John H. Miller (Tom Hanks). En 1999, il est dans À tombeau ouvert de Martin Scorsese, avant de rejoindre l'année suivante le casting de Pearl Harbor de Michael Bay. En 2001, il remet le treillis pour la bataille de Mogadiscio dans La Chute du faucon noir de Ridley Scott.

Un cycle brillant pour Tom Sizemore qui lui vaut notamment une nomination en 2000 aux Golden Globes pour sa performance dans le téléfilm HBO Witness Protection, mais malheureusement laisse place à une longue traversée du désert. Addictions, violences conjugales, multiples condamnations... Durant les années 2000, sa vie privée fait alors bien plus l'actualité que ses apparitions dans le circuit DTV et dans une foule d'échecs critiques et commerciaux.

Une carrière détruite par les drogues et les violences

Consommateur de drogues depuis l'âge de 15 ans, les addictions de Tom Sizemore ont considérablement pesé sur sa carrière professionnelle. Il est ainsi de notoriété publique que Steven Spielberg, sur le tournage d'Il faut sauver le soldat Ryan, lui imposait un teste anti-drogue quotidien, le menaçant de le virer et de tout re-tourner sans lui s'il échouait à ses tests. S'il a su rester sobre pendant ce tournage, il n'a cessé par la suite de replonger, malgré les interventions de ses collègues et amis Robert Downey Jr. et Robert De Niro. Il est tout au long des années 2000 et 2010 arrêté et condamné à plusieurs reprises pour détention et consommation de drogues.

Ses relations avec les femmes ont aussi été le lieu d'abus et de scandales, tout particulièrement sa relation avec Heidi Fleiss, célèbre proxénète des années 90 surnommée "Hollywood Madam". Celle-ci a porté plainte contre Tom Sizemore, qui a été condamné en 2003 pour violences conjugales mais a évité la prison, ayant plaidé coupable. En 2016, il est arrêté pour des soupçons de violences conjugales sur sa compagne de l'époque. En 2018, il est sous le coup d'une accusation d'agression sexuelle envers une jeune actrice, alors âgée de 11 ans, qui serait survenue sur le tournage de Born Killers en 2003. Des charges contre l'acteur finalement abandonnées.

Au terme d'une carrière qui sera donc passée de la lumière aux ténèbres, l'acteur s'est effondré le 18 février 2023 à son domicile de Los Angeles, victime d'une rupture d'anévrisme cérébral. Plongé dans le coma et sans espoir de rétablissement, sa famille a pris la décision d'arrêter les soins. Il est décédé le vendredi 3 mars 2023.