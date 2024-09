Décès du réalisateur français Laurent Tirard à l'âge de 57 ans

Le réalisateur français Laurent Tirard est décédé ce jeudi 5 septembre à l'âge de 57 ans après avoir lutté contre la maladie. On lui doit notamment plusieurs comédies populaires à succès.

Le réalisateur Laurent Tirard nous a quittés

Une bien triste nouvelle en ce jeudi 5 septembre, alors que nous avons appris le décès du réalisateur Laurent Tirard, à l'âge de 57 ans, après avoir mené une longue bataille contre la maladie. L’annonce de son décès a été faite par ses attachés de presse, qui ont salué son immense courage face à cette épreuve.

Né en 1967, Laurent Tirard a d’abord nourri sa passion pour le cinéma à travers ses études à la prestigieuse New York University. Après un début de carrière comme lecteur de scénarios pour Warner Bros. à Los Angeles, il a perfectionné son regard en devenant journaliste pour Studio Magazine. Pendant sept ans, il y a interviewé les plus grands réalisateurs, un exercice qui lui a permis d'apprendre les subtilités de la mise en scène et de la narration cinématographique.

Sa carrière de scénariste a commencé à la télévision avant qu’il ne se dirige vers le cinéma, où il s’est distingué par un style alliant comédie, drame et réflexion sur l'être humain. Cette double approche de l’écriture et de la réalisation lui a permis de se forger une solide réputation dans le paysage cinématographique français.

Des œuvres populaires

Laurent Tirard s’est fait connaître du grand public avec Mensonges et trahisons et plus si affinités… en 2004, une comédie romantique qui a posé les bases de son style narratif : un mélange d'humour subtil et de réflexion sur les relations humaines. Ce succès initial a été suivi par Molière en 2007, une comédie historique dans laquelle Tirard imagine la jeunesse du célèbre dramaturge, alliant fiction et éléments historiques.

C’est toutefois avec Le Petit Nicolas (2009) qu’il connaît un véritable triomphe populaire. Adapté des célèbres livres de René Goscinny et Jean-Jacques Sempé, le film a charmé un large public en restituant l’atmosphère et l’humour de l’œuvre originale. Fort de ce succès, il réalise une suite, Les Vacances du Petit Nicolas (2014), confirmant sa capacité à transposer des classiques de la littérature française sur grand écran.

En 2012, Tirard s'attaque à un autre pilier de la culture française avec Astérix et Obélix : Au service de Sa Majesté. Si ce film reçoit un accueil plus mitigé, il témoigne de l’ambition du réalisateur, prêt à relever des défis cinématographiques d'envergure.

Son film Le Discours (2020), adapté du roman de Fabcaro, illustre un retour à une œuvre plus intimiste. Ce long-métrage, centré sur les doutes et les hésitations d’un homme en pleine réflexion sur sa vie et ses relations, a été bien accueilli par la critique pour son sens de la nuance et sa sensibilité.

On lui doit également les comédies Le Retour du Héros (2018) et Un homme à la hauteur (2016), portées par Jean Dujardin.

Son dernier film, Juste ciel ! est sorti au cinéma en février 2023.