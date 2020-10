Decision to Leave : le nouveau thriller de Park Chan-wook (Old Boy) se précise

L'un des maîtres du cinéma sud-coréen, Park Chan-wook, s'est fait discret depuis "Mademoiselle" en 2016. Il a eu le temps de préparer son nouvel long-métrage titré "Decision to Leave". Des premières informations sur ce projet sont connues et ça ne peut que donner envie !

Le prochain Park Chan-wook se précise

Park Chan-wook forme avec ses compères Kim Jee-woon et Bong Joon-ho, la sainte trinité du nouveau cinéma sud-coréen. Pendant que le dernier de la liste était sous les feux des projecteurs avec le sacre unanime de Parasite, le premier avait quelque peu disparu de la circulation. On n'oublie pas sa série The Little Drummer Girl, mais c'est un retour par la grande porte, dans les salles, que l'on attendait.

Son dernier essai, Mademoiselle, remonte à 2016 et n'était pas son meilleur film. On lui préférera Joint Security Area, sa trilogie de la vengeance (Sympathy for Mister Vengeance, Old Boy et Lady Vengeance) ou le sanglant Thirst, ceci est mon sang. Ces préférences n'empêchent pas de préciser qu'il détient une filmographie d'une exemplaire régularité, sans faux pas. Avec son sens de la mise en scène qui lui permet de toujours dénicher de grandes idées formelles et sa capacité à manier les ruptures de tons comme cela se fait énormément dans son pays, Park Chan-wook est dans le haut du panier du cinéma sud-coréen. Alors quand Deadline rapporte enfin des informations sur son nouveau projet, on se redresse sur notre siège et on écoute attentivement !

Le film s'appelle Decision to Leave et marque les retrouvailles entre le metteur en scène et son co-scénariste Jeong Seo-kyeong, avec qui il a signé Mademoiselle. Ce polar suivra un enquêteur qui doit s'occuper du meurtre d'un homme retrouvé dans la montagne. Le principal suspect n'est personne d'autre que la femme de la victime. La suite ? On n'en sait rien, ce simple pitch a été dévoilé mais on peut s'attendre à un scénario qui va jouer sur l'ambiguïté, le mystère et la violence. Park Chan-wook ne retente pas l'expérience du casting américain à la Stoker. Il a déjà choisi Tang Wei et Park Hye-il pour les deux rôles principaux.

Le tournage commencera en ce mois d'octobre, ce qui peut laisser penser qu'une date de sortie en 2021 est envisageable. Le réalisateur pourrait essayer de boucler son nouveau long-métrage avant le printemps prochain et ainsi tenter de se faire une place dans la prochaine édition du Festival de Cannes, un endroit qu'il connaît déjà bien.