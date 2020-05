Déconfinement : vers une réouverture des salles début juillet ?

Depuis le 11 mai dernier nous sommes déconfinés. Mais la vie n'a pas encore totalement repris son cours normal, certains lieux demeurent fermés comme les bars et les cinémas. Ces derniers devraient rouvrir début juillet.

C'est la deuxième activité qui manque le plus aux Français après manger au restaurant : aller au cinéma. Depuis le 12 mars derniers les cinémas sont fermés. Et bien que nous soyons déconfinés, les salles de cinéma demeurent fermées. La grande question qui anime les cinéphiles est simple : quand-est ce que les cinémas vont rouvrir ? Aujourd'hui, Le Parisien apporte un élément de réponse.

Des mesures très strictes

La décision définitive devrait être prise à la fin du mois de mai. Franck Riester, le ministre de la Culture, a affirmé sur France 2 travailler avec les professionnels du secteur pour permettre la réouverture des salles de cinéma au début du mois de juillet :

Il faudra respecter des normes sanitaires, des flux de spectateurs différents mais il y a une envie très forte de cinéma et de réouverture de ces salles.

Ainsi, une réouverture est envisageable mais sous certaines conditions. Le retour au cinéma se fera de manière unique, à travers des mesures sanitaires inédites pour continuer l'endiguement du Covid_19. Beaucoup de questions demeurent sans réponse. Tout porte à croire que les salles ne pourront pas être combles. Mais le véritable questionnement qui anime les Parisiens c'est de savoir si les cinémas vont rouvrir dans les départements « rouges ». Pour le ministre, cette question n'est pas encore tranchée :

On sait que les salles de cinéma ont besoin de rouvrir en même temps car sinon les coûts de distribution ne seraient pas amortissables par les exploitants. On met tout cela dans l'équation.

Comme pour d'autres professions, le gouvernement a mis en place un plan d'aide pour les exploitants de salles de cinéma français, comme le dispositif d'activité partielle, la création d'un délai de paiement des échéances fiscales et sociales, mais aussi le report de loyer et autres factures. Le CNC a également apporté son soutien.

Ainsi, pour le moment, il n'y a pas encore de réponse claire. Visiblement, le retour au cinéma sera possible début juillet, mais sous certaines conditions. Et c'est justement ces conditions qui restent encore floues. Il faudra respecter des normes sanitaires et des flux de spectateurs différents, mais concrètement on ne sait pas encore comment tout ceci va être appliqué. Affaire à suivre donc.