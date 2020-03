Vous avez aimé ? Partagez :

Découvrez la bande-annonce de « Déconnectés », le nouveau film d’animation de Sony Pictures. Après « Hôtel Transylvanie » et « Spider-Man : New Generation », voici leur nouvelle proposition animée.

Cela fait maintenant quelques années que Sony tente de se faire une place dans l’univers de l’animation. Chose complexe entre les succès toujours colossaux de Pixar, Disney et Dreamworks. Pourtant, Sony a rencontré quelques triomphes avec notamment la trilogie Hôtel Transylvanie et surtout l’exceptionnel Spider-Man : New Generation. En tout cas, le studio s’accroche et présente son nouveau film d’animation : Déconnectés, réalisé par Michael Rianda et Jeff Rowe.

Attention aux nouvelles technologies

Le long-métrage raconte les aventures d’une famille atypique, accro aux téléphones portables, à l’exception du père. Ce dernier, doublé par Danny McBride, va tout faire pour ressouder les liens de sa famille et plus particulièrement sa relation avec sa fille aînée : Katie. Les voilà engagés dans un road-trip inédit.

Par le même temps, une entreprise technologique développe une nouvelle invention : des robots conçus pour aider les humains. Bien évidemment ils vont se rebeller et tenter de détruire l’humanité. La famille Mitchell est alors le dernier rempart contre cette horde d’appareils électroniques. Un sujet certes éculé, mais toujours utile pour la nouvelle génération. Il est toujours bon de proposer une piqûre de rappel quant aux dangers de la technologie.

Le casting vocal est notamment composé d’Abbi Jacobson, d’Olivia Colman et de Maya Rudolph. Déconnectés marque également le retour du duo Chris Miller et Phil Lord à la production. Deux petits génies qui avaient déjà officié à ce poste sur Spider-Man : New Generation et qui avaient notamment mis en scène La Grande Aventure Lego. Déconnectés est attendu dans nos salles le 14 octobre prochain.