Découvrez le film de super-héros préféré de Steven Spielberg

Les films de super-héros sont parmi ceux qui rassemblent le plus de monde dans les salles. Impossible de passer à côté de ces personnages costumés et l'immense choix qui s'offre à nous engendre forcément des préférences. Steven Spielberg dévoile quel est son film préféré de tous les temps dans ce genre.

Steven Spielberg distribue les bons points

Les super-héros n'ont pas attendu la réussite du Marvel Cinematic Universe pour se pointer dans les salles de cinéma. Avant l'ensemble connecté qui a entraîné une surpopulation du genre sur nos écrans, plusieurs tentatives notables ont vu le jour. Autant dire que quand vient le moment de se demander quel est notre film préféré dans le genre, une profonde réflexion s'enclenche. Les prétendants pour ce titre sont nombreux : Spider-Man 2, The Dark Knight, Incassable, Les Indestructibles, Watchmen ou encore Logan. Il serait totalement malvenu de dire que nous n'avons pas le choix tant il y en a pour tous les goûts. On peut autant trouver des produits calibrés pour le grand public que des propositions plus exigeantes et/ou sombres.

Si le débat reste amusant, notre avis ou celui du quidam du coin n'ont pas grand intérêt aux yeux du monde. En revanche, quand une sommité de l'industrie apporte son point de vue, on y fait bien plus attention. Le magazine Far Out vient de publier la liste des 20 films préférés de Steven Spielberg. Et c'est très haut, à la quatrième place, que l'on retrouve Les Gardiens de la Galaxie. L'excellent film de James Gunn a été acclamé à sa sortie pour son esprit débridé et sa troupe de personnages. Il n'est, en revanche, pas l'un des plus gros succès du MCU, avec "que" 772,7 millions de dollars remportés au box-office mondial.

Les Gardiens de la Galaxie ©Marvel Studios

Plus loin, à la onzième position, c'est The Dark Knight qui est cité. Une référence dans le genre qui ne dénote pas dans cette liste de grande qualité. On notera aussi la présence du cinéma français, avec Intouchables et Les Quatre Cents Coups.

La réaction de James Gunn

Toujours très actif sur les réseaux sociaux, James Gunn a réagi à cette liste en confirmant qu'il était au courant de l'avis de Steven Spielberg :