Découvrez les 10 plus gros salaires des stars hollywoodiennes

L'écosystème hollywoodien est en pleine reconfiguration avec l'apparition des plateformes de streaming et la crise sanitaire a aussi joué un rôle dans l'introduction de certaines pratiques. Découvrez les 10 plus gros salaires des stars du moment.

Hollywood en mutation à cause des plateformes

Pas besoin d'être un fin observateur de l'industrie du cinéma pour constater que notre consommation a changé. Les networks et les plateformes de streaming prennent de plus en plus de place. Des gros événements se passent désormais dans nos salons, sans qu'il ne faille bouger du canapé. Cette augmentation de la concurrence sur le marché du petit écran provoque une surenchère de la part des acteurs qui l'animent. Chacun veut ses exclusivités, ses stars et ses gros titres, pour décrocher des abonnés. Plus personne ne relève quand tel ou tel acteur file sur le petit écran, ou qu'un réalisateur tourne pour une plateforme. Le cinéma pour les salles continuent évidemment d'exister mais c'est peut-être sur le petit écran que les stars peuvent décrocher les contacts les plus juteux.

Les plus gros salaires des stars

Variety vient de publier un article très intéressant sur les salaires des stars du moment. Un Top 10 est dressé et on se rend compte que la majorité des membres qui le composent sont présents grâce à un service de streaming :

Cette liste demande a être analysée pour bien comprendre ce que ces sommes représentent. Daniel Craig est en tête de file, avec un salaire deux fois supérieur à celui de The Rock, pour des raisons précises. D'abord, on parle d'un cachet pour deux films. Ensuite, Netflix a volontairement fait gonfler le prix parce qu'une sortie sur une plateforme empêche de bénéficier des bonus liés au box-office. En général, les stars ont un salaire fixe puis elles gagnent encore plus d'argent grâce à des revenus liés à la performance des films dans les salles. Les plateformes doivent alors compenser ce manque inhérent à leur modèle en signant un plus gros chèque dès le départ. Cette donnée est à prendre en compte pour tout le reste du classement, à l'exception de The Lost City of D prévu uniquement dans les salles et des films Warner qui ont eu une sortie partagée sur HBO Max.

Benoit Blanc (Daniel Craig) - À couteaux tirés ©Metropolitan FilmExport

Des chiffres parfois étonnants

Hors du top 10, il y a aussi des choses intéressantes à noter. Par exemple, Robert Pattinson n'a pris que 3 millions de dollars pour The Batman. Il est loin derrière son compère Chris Hemsworth, qui a empoché 20 millions chez le concurrent Marvel pour Thor : Love and Thunder. Étonnamment, c'est dans la partie basse du classement que se trouve Tom Cruise. Son salaire pour les Mission : Impossible n'est pas donné. En revanche, il apparaît pour Top Gun : Maverick avec un salaire de "seulement" 13 millions de dollars. Si vous avez suivi ce que l'on disait précédemment, il pourrait gagner largement plus grâce aux résultats du film lors de sa carrière dans les salles. Un bon score lui assurerait tranquillement de venir s'immiscer dans le top 10 - voire dans le top 5.