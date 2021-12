Découvrez pourquoi George Clooney a refusé un cachet de 35 millions de dollars

Le comédien George Clooney n'a clairement plus rien à prouver, et il le sait. C'est notamment pour cette raison qu'il peut se permettre de refuser un chèque de 35 millions de dollars, sans sourciller...

George Clooney : une carrière phénoménale

Est-ce vraiment nécessaire de présenter George Clooney ? Bon, pour ceux qui vivraient dans une grotte depuis quarante ans, George Clooney est tout simplement l'un des plus grands acteurs de sa génération. Le comédien débute sa carrière en 1978, et commence par tourner dans des séries télévisées comme Colorado, Hotel ou encore Tonnerre Mécanique. Puis, au milieu des années 1980, il commence à apparaître dans des petits rôles au cinéma comme dans Combat Academy, Return to Horror High, mais surtout Le Retour des tomates tueuses en 1988. Un rôle de seconde zone devenu totalement culte avec les années.

Une nuit en Enfer ©Miramax

Mais c'est évidemment sa participation à la série Urgences qui lui donne davantage de notoriété. Le comédien incarne le Dr Douglas Ross pendant les cinq premières saisons du show, avant de faire de rares apparitions comme dans la saison 6 et la saison 15. Puis, les années 1990 seront prolifiques pour George Clooney, qui apparaît dans des œuvres comme Une nuit en Enfer, Le Pacificateur, La Ligne rouge ou encore Les Rois du désert. A partir de là, George Clooney sera très présent à l'écran avec en autres O'Brother, Spy Kids, Michael Clayton, Burn After Reading, ou encore évidemment la saga Ocean's. C'est également à cette époque là qu'il s'essaye à la réalisation avec son premier film, Confessions d'un homme dangereux en 2002.

35 millions de dollars !

En bref, une carrière pratiquement sans aucun faux pas (on met Batman & Robin sous le tapis), avec plusieurs casquettes : acteur, producteur, scénariste et réalisateur. Sa huitième réalisation, The Tender Bar, est par ailleurs attendue le 7 janvier prochain sur Amazon Prime Video. En pleine promotion de ce film, au cours d'une interview avec The Guardian, George Clooney a expliqué pourquoi il a récemment renoncé à un chèque de 35 millions de dollars. Le comédien a expliqué qu'aujourd'hui, alors qu'il est âgé de 60 ans, il réfléchit autrement :

Eh bien oui. On m'a offert 35 millions de dollars pour une journée de travail, pour une publicité d'une compagnie aérienne. Mais j'en ai parlé à Amal et nous avons décidé que cela n'en valait pas la peine. C'était un pays qui, bien que ce soit un allié, est parfois discutable, alors je me suis dit : "Eh bien, si ça m'enlève une minute de sommeil, ça n'en vaut pas la peine".

The Tender Man ©Amazon Prime Video

George Clooney n'a pas précisé le nom de la compagnie aérienne ou du pays concerné. Quant à Amal Clooney, elle est évidemment l'épouse du comédien. C'est simple, pour résumer, George Clooney est trop expérimenté, maintenant âgé et surtout trop riche pour accepter n'importe quoi. Le comédien a continué son interview en expliquant également pourquoi il se fait plus rare sur les écrans ces dernières années :