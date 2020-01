Découvrez quel est le personnage le plus puissant du MCU selon Kevin Feige

Vous avez aimé ? Partagez :

Les Avengers forment une équipe qui réunit les plus puissants héros de la Terre. Dans « Avengers : Endgame » ils ont eu fort à faire face au terrible Thanos. Mais alors, qui est le plus redoutable des Avengers ? Kevin Feige, le patron de Marvel Studios, a son propre avis sur la question.

Kevin Feige, le grand patron de Marvel Studios a révélé qui, selon lui, est le personnage le plus fort du Marvel Cinematic Universe (MCU). Il a choisi un des personnages présents dans Avengers : Endgame et, surprise, il ne s’agit pas de Captain Marvel.

Un choix logique

Lors d’une récente session de questions/réponses, Kevin Feige a révélé qui est le plus puissant personnage du MCU selon lui. Sans véritable surprise, il a choisi Wanda Maximoff, alias La Sorcière Rouge, notamment grâce à une scène précise de Avengers : Endgame. Voici ses propos :

Eh bien, si vous regardez Endgame, Wanda Maximoff allait tuer Thanos. Je n’avais jamais vu Thanos aussi effrayé que lors de cette scène. S’il n’avait pas décimé toute son équipe pour s’en sortir, je pense qu’elle allait le tuer.

La séquence en question survient lors de la grande bataille finale. Wanda se retrouve face à Thanos et veut venger la mort de son frère. Grâce à ses pouvoirs sans limites elle soulève le titan du sol et s’apprête à le tuer dans d’atroces souffrances. Il réagit en demandant à ses sbires de lancer une frappe militaire sur sa position, au détriment de ses troupes au sol. Son second s’exécute, ce qui permet à Thanos d’échapper au courroux de La Sorcière Rouge. On ne veut pas se la raconter mais on avait quand même mis La Sorcière Rouge dans notre top des personnages qui peuvent rivaliser avec Thanos.

Il faut dire que ce personnage est extrêmement puissant dans les comics. La version d’Élizabeth Olsen dans le MCU est très loin de ses capacités au sein des comics. Beaucoup de fans se sont plein du manque de développement et de puissance de ce personnage culte. Mais La Sorcière Rouge devrait avoir un bel avenir dans le MCU puisqu’elle sera au centre de la future série WandaVision. Un show dans lequel elle devrait utiliser ses pouvoirs pour déformer la réalité, à la manière du comics culte : House of M. Le personnage interviendra également aux côté de Doctor Strange dans Dr Strange et le Multiverse de la Folie. Hâte de voir La Sorcière Rouge en pleine possession de ses moyens…