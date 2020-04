Découvrez quels sont les acteurs et actrices qui meurent le plus souvent à l'écran

C'est une question un peu bête qu'on se pose régulièrement : quel est l'acteur qui meurt le plus souvent à l'écran ? Le site buzzbingo vient apporter une réponse claire et détaillée à la question. Et avec ceci son lot de surprises.

Qui est l'acteur qui meurt le plus souvent à l'écran ? C'est une question qu'on est en droit de se poser. Quels sont les artistes qui meurent le plus souvent dans les films ? Le site buzzbingo a apporté une réponse claire et précise. En se basant sur les données de IMDb (l'équivalent américain de Allociné) le site propose un classement des acteurs et actrices qui meurent le plus à l'écran. Et contre toute attente ce n'est pas Sean Bean, qui n'est même pas dans le top 10.

Le site propose différentes catégories. Il y a une liste pour les acteurs et une pour les actrices. Premier constat : les hommes meurent plus souvent que les femmes à l'écran. Ces messieurs représentent en effet 75,1% des décès au cinéma. Ensuite, le site propose d'examiner ces morts à travers toute l'histoire du cinéma mais permet également de se focaliser uniquement sur le XXIème siècle. Les classements évoluent ainsi légèrement.

Le site propose également un coup d’œil sur les statistiques des stars qui ont le plus de chance de mourir dans un film. Pour être plus précis, buzzbingo étudie le pourcentage de chance qu'un acteur a de mourir à l'écran. Et dans cette catégorie on retrouve notre cher Sean Bean, qui a ainsi 42,3% de chance de mourir dans le film que vous regardez. Il se place ainsi à la 10ème place. Le trône est détenu par Kit Harington qui a 62.5% de chance de mourir dans un film. Du côté des femmes, c'est Andrea Joy Cook qui meurt dans la moitié de ses films.

Enfin, le site propose également un classement des années cinématographiques les plus meurtrières. Ainsi, 1997 est l'année la plus meurtrière de l'histoire du cinéma avec 330 décès dans les films sortis à cette époque.

Sean Bean n'est donc pas le grand vainqueur

Bon, retournons au classement des acteurs qui meurent le plus à l'écran. Ainsi, sans plus attendre, c'est Danny Trejo qui est mort le plus souvent dans l'histoire du cinéma. La star de Machete est ainsi décédée dans 65 films. Sacré record. Il est suivit de près par Christopher Lee avec 60 décès dont un définitivement culte dans Star Wars : La Revanche des Sith. En troisième position se place Lance Henriksen avec 51 décès. On vous laisse découvrir le top 10 sur buzzbingo.

Du côté des femmes, le top 10 est dominé par Shelley Winters avec 20 films dans lesquels elle décède. Elle est suivie de près par Julianne Moore et ses 17 morts. Talonnée par Jennifer Jason Leigh avec 14 décès. Un classement qui est chamboulé si l'on regarde que le XXI siècle. Julianne Moore est l'actrice qui est morte le plus de fois dans des films sortis au XXI siècle avec 12 décès. Suivie par Marion Cotillard et ses 10 morts dont celle mémorable dans The Dark Knight Rises. La troisième position est détenue par Priyanka Chopra. Bref, une petite liste rigolote à retrouver sur buzzbingo.