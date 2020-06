Deep Blue Sea 3 : les requins attaquent dans la bande-annonce

« Deep Blue Sea 3 » se dévoile dans une première bande-annonce. Les requins tueurs sont de retour dans cette série B réalisée par John Pogue et produite par Warner Bros Studios. Le film est attendu le 28 juillet aux Etats-Unis mais n'a pas encore de date de sortie française.

Deep Blue Sea : une peur des requins qui remonte à 20 ans

À la base, Deep Blue Sea, traduit en français par Peur Bleue, est un divertissement de Renny Harlin sorti en janvier 2000. Porté par Samuel L. Jackson, Thomas Jane et LL Cool J, le long-métrage est une honnête série B. Peur Bleue c'est un peu la rencontre entre Les Dents de la Mer, Jurassic Park et Alien la Résurrection. Un blockbuster où des requins intelligents créés génétiquement, matérialisés par de mauvais effets spéciaux, terrorisent un casting hétéroclite dans un complexe scientifique sous-marin. C'est grossier, mais également gentiment jouissif pour son aspect ironique, auto-dérisoire et sanglant. Pour un budget de 60 millions de dollars le film en avait rapporté plus de 164 millions au box-office. Un score correct mais trop timide pour mettre en route une suite.

Il faudra en effet attendre 2018 pour voir une suite à Peur Bleue. Réalisé par Darin Scott, Peur Bleue 2 est directement sorti en VOD en France. Série Z par excellence, le long-métrage a assumé à fond son statut de production fauchée. Maintenant, c'est un troisième film que nous offre Warner Bros, cette fois réalisé par John Pogue.

Découvrez la bande-annonce sanglante de Deep Blue Sea 3

John Pogue, le scénariste de Rollerball et le réalisateur de En Quarantaine 2, est chargé de mettre en scène cette troisième aventure marine de Deep Blue Sea. Il semble s'inscrire dans la droite lignée du précédent film en proposant une série Z clairement grotesque, où des requins assez moches terrorisent des scientifiques et des plongeurs. Un survival dans sa plus simple approche, qui réunit Nathaniel Buzolic, Reina Aoi et Bren Foster au casting. Les effets spéciaux ont l'air fauchés, les personnages semblent assez stupides pour être de la chair à canon, et l'histoire tient sur un timbre-poste. Pas de doute, on est bien dans Deep Blue Sea 3. Le film sortira le 28 juillet aux USA. Il devrait sans doute se cantonner à une sortie VOD en France.