Deep Water : un trailer sulfureux pour le thriller érotique avec Ana de Armas et Ben Affleck

"Deep Water" se dévoile davantage avec une nouvelle bande-annonce. Porté par Ana de Armas et Ben Affleck, et réalisé par Adrian Lyne, ce thriller érotique sera disponible le 18 mars sur Amazon Prime Video.

Une nouvelle bande-annonce pour Deep Water

Hulu, qui diffusera Deep Water aux Etats-Unis, a dévoilé une nouvelle bande-annonce du thriller érotique porté par Ben Affleck et Ana de Armas. Dans ce film, basé sur le roman éponyme de Patricia Highsmith, on verra le comédien dans le rôle de Vic Van Allen, un homme riche, marié à la belle Melinda, interprétée donc par Ana de Armas. Comme on peut le voir dans la vidéo (en une d'article), leur couple n'est pas au mieux. Vic se montre jaloux, mais à raison puisque Melinda semble prendre un malin plaisir à montrer à son mari qu'elle peut aller voir ailleurs. Sauf que ce dernier va vraisemblablement finir par craquer et leur petit jeu finira par faire des victimes.

Deep Water ©Hulu

Evidemment, la bande-annonce laisse planer le doute sur la culpabilité de Vic. Est-il vraiment allé jusqu'à tuer l'amant de sa femme ? Est-il encore plus dangereux qu'il ne veut le laisser paraître ? Et est-ce que tout cela ne serait pas un moyen pour Melinda de raviver la flamme ?

Adrian Lyne, vingt ans plus tard

Deep Water avait commencé à intriguer par la présence au casting de Ben Affleck et Ana de Armas, qui vécurent, dans la vraie vie, une courte romance. Mais le film marque surtout le retour derrière la caméra d'Adrian Lyne. Le cinéaste a eu une carrière prospère dans les années 1980 et 1990. Il a notamment mis en scène le film culte Flashdance (1983) avant de se spécialiser dans les thrillers et drames érotiques. On lui doit le très chaud 9 Semaines ½ (1986) avec Kim Basinger et Mickey Rourke, mais également Liaison fatale (1987), Proposition indécente (1993) ou encore Infidèle (2002). C'est après ce dernier film que le réalisateur a totalement disparu de la circulation. Il aura donc fallut attendre vingt ans pour le voir de retour derrière la caméra avec Deep Water.

En France, le film sera disponible sur Amazon Prime Video à partir du 18 mars.