Deepwater : que pense le survivant Mike Williams (Mark Wahlberg) du film ?

« Deepwater », le film réalisé par Peter Berg, est inspiré d'une histoire vraie qui a entraîné la mort de 11 personnes. Face à cette horreur, beaucoup des survivants de la plate-forme BP se sont opposés à la production de ce film. Mais pas Mike Williams, le héros de l'histoire incarné par Mark Wahlberg.

Deepwater : retour sur l'histoire vraie derrière le film

En 2016, Peter Berg et Mark Wahlberg s'associe une deuxième fois (après Du sang et des larmes) à l'occasion du film catastrophe Deepwater. Également porté par Kate Hudson, Dylan O'Brien, Kurt Russell, John Malkovich ou encore Gina Rodriguez, le film se base une terrible histoire vraie.

Le 20 avril 2010, la plate-forme Deepwater Horizon explose et entraîne la mort de 11 personnes. Un accident qui reste l'un des plus gros désastres environnementaux de l'histoire. Et qui a notamment entraîné des marrées noires de plus de 2 000 km.

Deepwater ©Lionsgate

Plus précisément, le film Deepwater est adapté d'un article du New York Times intitulé Dernières heures du Deepwater Horizon écrit par les journalistes David Barstow, David S. Rohde et Stephanie Saul. Publié le 25 décembre 2010, ce papier a été rédigé en se basant sur les témoignages des 21 survivants de la plate-forme. Peu de temps après, Summit Entertainment et Lionsgate ont acquis les droits pour adapter cette histoire sur grand écran. Une décision qui n'a clairement pas fait l'unanimité.

L'implication de Mike Williams

Avec Deepwater, Peter Berg décide de prendre Mike Williams (incarné par Mark Wahlberg dans le film), le chef électricien de la plate-forme, comme héros de son histoire. Et ce choix n'est pas anodin, puisque ce survivant du Deepwater Horizon est l'un des seuls employés qui a donné sa bénédiction à Peter Berg pour faire ce film.

En effet, de nombreux travailleurs du Deepwater Horizon étaient contre la production de ce long-métrage. Ils pensaient notamment que l’œuvre aurait pu déshonorer les hommes qui sont décédés pendant l'événement.

Cependant, Mike Williams a très vite soutenu le projet de film en devenant consultant. Il a estimé que ce film était un bon moyen de montrer au public les circonstances de l'accident, et de mettre en scène de manière la plus réaliste possible l'horreur qu'ils ont connue.

Lors de la sortie du film, Mike Williams avait déclaré :

Les gens extérieurs à la plate-forme ont du mal à comprendre ce milieu. C’est une communauté très soudée, et du coup, je trouve que c’est une formidable occasion de révéler au grand public ce que ces hommes et ces femmes y font.

Mark Wahlberg et Mike Williams ©DANIEL LEAL-OLIVAS/AFP

Mais le long-métrage n'a évidemment pas plu à l'entreprise BP, qui était responsable de cette plate-forme. L’insistance de la firme à vouloir effectuer des forages malgré les avertissements des spécialistes et des employés sur place est présentée comme le vecteur principal de l'accident. Suite à la sortie de Deepwater, la société a fait un communiqué pour se dédouaner de cette responsabilité, et pour rappeler que le film de Peter Berg n'est que fiction :

Deepwater est la vision d'Hollywood sur un accident tragique et complexe. Ce n’est pas une représentation correcte des événements qui ont mené à l’accident, des personnes, ni de notre compagnie. Le film ignore les conclusions de toutes les enquête officielles : que l’accident était le résultat de plusieurs erreurs faites par un certain nombre de compagnies.

Un traumatisme bien réel

Quoi qu'il en soit, même si BP ne veut pas être tenue seule responsable de cet accident, le naufrage de la plate-forme a néanmoins entraîné la mort de 11 employés : Jason C. Anderson, 35 ans ; Aaron Dale Burkeen, 37 ans; Donald Clark, 49 ans; Stephen Ray Curtis, 39 ans; Gordon L. Jones, 28 ans; Roy Wyatt Kemp, 27 ans; Karl D. Kleppinger, Jr., 38 ans ; Keith Blair Manuel, 56 ans; Dewey A. Revette, 48 ans; Shane M. Roshto, 22 ans et Adam Weise, 24 ans.

Quant à Mike Williams, il a déclaré au Los Angeles Times en 2016, qu'il a été durablement traumatisé par cet accident :

J’ai eu cette peur mortelle des hélicoptères jusqu’à deux ans après l’accident. Je pouvais entendre un hélicoptère en dormant et me réveiller en hurlant. C’était en quelque sorte un mécanisme de déclenchement qui m’y ramenait à chaque fois.

Même s'il a reçu des critiques assez positives, Deepwater a déçu au box-office avec seulement 122 millions de dollars de recettes pour un budget de 110 millions.