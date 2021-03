Délicieux : Grégory Gadebois dans une bande-annonce qui met l’eau à la bouche

SND vient de dévoiler la bande-annonce de "Délicieux", le nouveau film d’Eric Besnard. Et les images donnent envie d’en voir plus. On devrait pouvoir découvrir le long-métrage dans quelques mois.

Un chef en quête de rédemption dans Délicieux

Si de nombreux films ont déjà évoqué le monde de la cuisine, rare sont ceux qui explorent cet univers sous un angle historique. C’est le pari de Délicieux, le nouveau film d’Éric Besnard qui nous plongera dans le monde de la cuisine dans la France du XVIIIème siècle. Le film raconte l’histoire de Pierre Manceron, un chef cuisinier au service du duc de Chamfort. Passionné par son métier, il se fait renvoyer par son maître, qui n’apprécie pas sa cuisine audacieuse. Manceron perd alors toute envie de cuisiner, et s’exile dans un petit village. Mais lorsqu’une femme vient le trouver afin de devenir son apprentie, la passion du chef renaît.

Ayant retrouvé confiance, et alors que les mouvements sociaux vont provoquer la Révolution française, il décide de bouleverser la façon de voir la cuisine, alors considérée comme réservée aux nobles. Manceron et sa nouvelle apprentie vont alors inventer un nouveau lieu de plaisir et de partage pour tous, où chacun pourra venir goûter à leurs recettes : le concept du restaurant est né. Mais si l’endroit connaît vite un franc succès et rassemble des gens de tous milieux sociaux, il vaut aussi à Manceron de se faire des ennemis…

Des premières images qui donnent envie

C’est Grégory Gadebois qui a été choisi pour incarner Manceron dans Délicieux, tandis qu’Isabelle Carré y joue sa nouvelle apprentie. Benjamin Lavernhe y interprète le duc de Chamfort, et le film réalisé d’Eric Besnard compte aussi parmi sa distribution Guillaume De Tonquédec et Lorenzo Lefebvre.

La bande-annonce de Délicieux se montre alléchante. Elle montre une belle histoire centrée sur un personnage attachant. La vidéo promet également un film à l’esthétique léchée.

Pierre Manceron (Grégory Gadebois) - Délicieux © SND

On peut aussi se monter impatients de découvrir la performance de Grégory Gadebois dans la peau d’un chef qui perd tout enthousiasme pour sa passion avant de le retrouver. L’acteur semble parfaitement à l’aise dans son rôle, et on peut parier sur une grosse prestation de la part du comédien.

SND n’a pas encore communiqué de date de sortie pour Délicieux. Le nouveau film d’Eric Besnard devrait être dévoilé cette année.