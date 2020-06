Délire Express : Judd Apatow a des idées géniales pour une suite

Le producteur, réalisateur et scénariste Judd Apatow donne des nouvelles de l'éventuelle suite de « Délire Express ». Il affirme qu'il a des idées géniales pour la suite mais qu'il a des difficultés à la produire.

En 2008, la bande de Judd Apatow réalise un petit bijoux de la comédie américaine avec Délire Express. On y suit Dale Denton et son pote Saul Silver qui adorent se retrouver pour fumer de la marijuana. Ils sont notamment très friands d'une variété appelée la Pineapple Express (le titre du film en version originale). Mais une nuit, ils sont témoin d'un meurtre commis par un dangereux baron de la drogue. Sous le coup de la panique ils abandonnent leur herbe sur place. Un indice important qui va permettre aux malfaiteurs de les suivre à la trace. Débute ainsi une course poursuite pas comme les autres.

Scénarisé par Judd Apatow, Evan Goldberg et Seth Rogen, Délire Express est un énorme classique dans le milieu des stoner movies. Le trio gagnant signe une comédie culte, dont la réalisation est confiée à David Gordon Green. Porté notamment par Seth Rogen, James Franco, Amber Heard, Bill Hader et Danny McBride, le film devient une référence incontestable du genre et rapporte plus de 101 millions de dollars au box-office. Pourtant, aucune suite n'a vu le jour malgré les efforts de Judd Apatow.

On veut tous un Délire Express 2

Délire Express reste l'un des chouchous du cinéma de Judd Apatow. Une suite des aventures de ce groupe de défoncés serait sans aucun doute la bienvenue. Surtout qu'apparemment Judd Apatow a des idées de dingues. C'est en tout cas ce qu'il raconte au micro de Lad Bible :

J'ai une idée incroyable pour cette suite, et elle mérite d'être produite, mais je ne sais pas si cela arrivera un jour...

Il précise que l'idée d'une suite remonte à quelques années maintenant avec les changements de législation par rapport au cannabis.

Il y aurait tellement de chose à dire avec la légalisation du cannabis en Californie. Nous avions pensé à une histoire dans laquelle les héros devaient s'adapter à cette nouvelle loi. On aurait vu comment ils géraient ces changements dans leur trafic de stupéfiant.

Depuis 2018, le cannabis récréatif est en effet légalisé en Californie. Cet État possède maintenant l'un des plus grands marchés légaux de marijuana à travers le monde. Ainsi, ce nouveau contexte pourrait effectivement être un ressort comique intéressant pour les héros. Malheureusement, Judd Apatow se bat depuis des années pour mener à bien ce projet mais Sony, producteur du premier film, n'a jamais donné son feu vert, comme il l'explique au micro de Lad Bible :

J'ai combattu si dur pour faire une suite de Délire Express pendant de nombreuses années. J'étais un grand partisan de cette suite, mais je n'ai jamais réussi à y aboutir. Mon téléphone ne sonne pas, pourtant je peux vous le dire, j'ai très envie de la faire !

Ainsi, on espère que le message est passé et que Sony va donner une nouvelle aventure à Dale et Saul. Quant à Judd Apatow il sera de retour le 1er juillet prochain au cinéma avec sa comédie semi-autobiographique The King of Staten Island.