Délivre-nous du mal : découvrez l'histoire vraie derrière le film de Scott Derrickson

En 2014, le cinéaste Scott Derrickson met en scène le thriller horrifique « Délivre-nous du mal ». Alors que le film est actuellement dans le top 10 des films les plus visionnés sur Netflix, on a eu envie de revenir sur l'histoire vraie derrière le long-métrage.

Scott Derrickson, le roi de l'horreur

Scott Derrickson, c'est l'un des grands noms du cinéma horrifique américain, avec une carrière débutée en 2000 avec la réalisation de Hellraiser 5 : Inferno. En vingt ans de carrière il met ainsi en scène L'Exorcisme d'Emily Rose en 2005, qui retrace l'histoire vraie de l'exorcisme de Anneliese Michel, Le Jour où la Terre s'arrêta en 2008, film de science-fiction aux relents horrifiques, l'excellent Sinister en 2012 et donc Délivre-nous du mal en 2014. Par la suite, il a également mis en scène Doctor Strange qui fait figure d'exception dans sa filmographie. Prochainement, il va dévoiler son nouveau thriller horrifique : Black Phone, attendu le 26 janvier prochain au cinéma.

Beware the Night

En 2014, Scott Derrickson choisit donc Eric Bana, Edgar Ramirez, Olivia Munn et Joel McHale pour porter sa nouvelle création : Délivre-nous du mal. Malheureusement, pour lui, ce long-métrage ne fait pas partie de ses plus gros succès. Le film reçoit des retours presse et spectateurs assez timides et ne rapporte que 87 millions de dollars de recettes au box-office pour un budget de 30 millions. Bien loin donc de ses plus gros hits comme Emily Rose avec ses 145 millions de dollars de recettes, ou évidemment Dr Strange et ses 677 millions de dollars de recettes. Pour autant, Délivre-nous du mal est un thriller plutôt intrigant, surtout dans sa première partie, qui raconte l'enquête policière d'un sergent new-yorkais confronté à des faits paranormaux. Actuellement, le film, récemment sorti sur Netflix, cartonne sur la plateforme. L'occasion de revenir sur l'histoire vraie derrière ce récit.

Beware the night : New York City Cop Investigates the Supernatural ©St. Martin's Paperbacks

Délivre-nous du mal se concentre donc sur l'histoire du sergent Ralph Sarchie (Eric Bana). Pendant quelques années, il a été de service de nuit, enquêtant sur les crimes les plus abjects de son expérience dans la police. De cette carrière policière, Ralph Sarchie a écrit un livre intitulé Beware the Night, dont est adapté le film. Scott Derrickson a donc tiré son scénario des mémoires de ce policier pas comme les autres, devenu par la suite démonologue professionnel. Le livre en question se concentre sur dix affaires en particulier. Base sur laquelle le cinéaste a évidemment pris un certains nombre de libertés.

L'histoire vraie derrière Délivre-nous du mal

En fait, Scott Derrickson a surtout axé son film sur la personnalité de Ralph Sarchie. Le personnage dépeint par Eric Bana se veut très fidèle à son inspiration réelle. Délivre-nous du mal s'est ainsi davantage intéressé sur l'utilisation du personnage de Ralph Sarchie comme point central de la partie vraie de l'histoire. Quant aux horreurs du film, difficile de déceler le vrai du faux. La scène d'introduction, qui se déroule en Irak, est en tout cas inspirée de faits réels. Comme l'expliquait Eric Bana au Parisien, à l'époque de la sortie du film :

Ce n'est pas qu'un film d'horreur. C'est aussi un polar inspiré d'une vraie tragédie qu'ont vécu les soldats américains après la guerre en Irak. Certains sont revenus traumatisés et ont eu beaucoup de mal à retrouver une vie normale aux Etats-Unis. Ralph Sarchie a écrit un livre sur les moments d'angoisse qu'il a traversés et dont le film est une adaptation assez fidèle. Il venait souvent sur le plateau pour nous donner des conseils. Il m'a aidé à comprendre les répercussions du conflit sur sa vie personnelle.

Ralph Sarchie ©History vs Hollywood

Quelque soit l'expérience qu'a vécue Ralph Sarchie, elle l'a durablement changé. Ralph Sarchie a pris sa retraite en tant que policier, et s'est tourné vers le spiritisme. Il est devenu très ami avec Mendoza, le prête incarné par Edgar Ramirez dans le film, et est ensuite devenu son collaborateur. Dans son livre, Ralph Sarchie écrit par exemple que :

Lorsque Joe et moi traitons des cas en tant que démonologues en dehors de nos heures de travail, nous ne facturons pas un centime pour nos services. Aider les gens qui ont des problèmes spirituels n’est pas une carrière pour nous, c’est une vocation.

Alors Ralph Sarchie a-t-il réellement été témoin de faits paranormaux ou a-t-il simplement vrillé face aux violences répétitives dont il a été témoin pendant sa carrière de soldat et de policier ? Difficile à dire. Mais son expérience a en tout cas été le point de départ de Délivre-nous du mal !