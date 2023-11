Millie Bobby Brown prête à affronter un dragon dans cette bande-annonce Netflix

Netflix a dévoilé la bande-annonce de "La Demoiselle et le Dragon", nouvelle œuvre de fantasy avec Millie Bobby Brown dans le rôle d'une princesse sacrifiée à un dragon.

Millie Bobby Brown dans La Demoiselle et le Dragon

À même pas 20 ans, Millie Bobby Brown a déjà eu fort à faire en tant qu'actrice. Dans Stranger Things (la série qui l'a révélée), la comédienne a affronté des créatures maléfiques et des scientifiques malveillants. Puis, elle s'est retrouvée au milieu d'un combat de monstres géants dans Godzilla 2, avant d'avoir des enquêtes à mener dans Enola Holmes et sa suite. Et elle ne semble pas prête à se reposer puisqu'on la verra prochainement faire face à un dragon sur Netflix !

En effet, la plateforme de streaming a dévoilé la bande-annonce de La Demoiselle et le Dragon. Dans ce film de fantasy, Millie Bobby Brown joue la princesse Elodie dont le destin s'annonce funeste. Après son mariage avec le prince Henry, elle devra être sacrifiée à un dragon. N'ayant évidemment pas l'intention de se laisser dévorer, elle n'hésitera pas à empoigner une épée pour se défendre.

Une œuvre ambitieuse de fantasy

La vidéo promotionnelle montre l'héroïne en mode survie façon Rambo (ou presque). Son parcours va l'amener à découvrir les nombreuses femmes sacrifiées avant elle, dans le but de "bâtir ce royaume". Un royaume imposant qui montre l'ambition de La Demoiselle et le Dragon. Car même si on voit avant tout la princesse Elodie seule, de nombreux autres personnages seront présents dans le film, dans des décors imposants, laissant penser à des enjeux encore plus grands.

Millie Bobby Brown - La Demoiselle et le Dragon ©Netflix

On retrouve ainsi au casting Nick Robinson, Robin Wright, Shohreh Aghdashloo, Angela Bassett, ou encore Ray Winstone. La Demoiselle et le Dragon est réalisé par Juan Carlos Fresnadillo. Le film aurait déjà du être mis en ligne par Netflix mais, en raison de la grève des acteurs et des actrices, la plateforme a décidé de repousser sa sortie à 2024. Il n'y a pas encore de date précise, mais cela ne devrait pas tarder.